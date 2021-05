De Laurentiis annuncia: "Ho scelto il nuovo allenatore del Napoli"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio e ai microfoni di Maisfutebol annuncia importanti novità sul futuro della panchina del Napoli. “Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo entro una settimana.

Sul rapporto con Mendes. “Jorge è un vero amico e abbiamo parlato diverse volte negli ultimi tre mesi e ha proposto 3-4 allenatori senza però mai avviare alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceicao. E’ falso”.

Allenatore Napoli, salta Sergio Conceicao: tornano di moda Galtier, Spalletti e Inzaghi

Il dietro front è di qualche minuto fa, distanze che improvvisamente si sono dilatate – a livello contrattuale – e riflessioni che hanno indotto il Napoli, quindi De Laurentiis, a prendersi una pausa di riflessione che, a questo punto, sembra introdurre ad una ennesima svolta. Era già pronta anche l’allestimento della conferenza stampa di presentazione, prevista per mercoledì (o al massimo giovedì) nella sala di una noto albergo romano, poco distante da via XXIV maggio, dove ha sede la Filmauro. E dove adesso De Laurentiis sta cercando una soluzione per il futuro: Galtier, Allegri, Spalletti ma anche Simone Inzaghi sono le tentazioni. Conceicao non più.

Il Napoli pensa anche a Galtier per la panchina. Dopo le voci su Conceicao emerse nella giornata di ieri, torna in auge per ammissione dello stesso allenatore, anche il nome del tecnico francese che era già trapelato nelle scorse settimane. C’è un motivo ben preciso per cui De Laurentiis ha pensato bene di affidare il Napoli a Sergio Conceicao. Il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che De Laurentiis è rimasto colpito da quattro partite del Porto, le due con la Juve e poi quelle con Chelsea e Benfica (1-1). Domani Conceicao potrebbe già essere in Italia per incontrare a Roma il patron azzurro. Per la stretta di mano.

Galtier sull’interesse del Napoli

Dopo il trionfo del Lille in Ligue 1 sono tantissimi i nomi che sono accostati in queste ore a diverse big. Tra questi, oltre Sergio Conceicao, anche quello dell’allenatore Cristophe Galtier, che ha parlato nel corso di un’intervista concessa a RMC Sport per celebrare il successo in Ligue 1 confermando le voci sul Napoli:

“In questo periodo festeggeremo con i giocatori e le persone del club. Non ho preso la mia decisione. Mi cercano, non solo Lione e Nizza. Il Napoli? Tra le altre. Un’esperienza all’estero mi piacerebbe”.