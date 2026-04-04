De Laurentiis promuove Malagò dopo la debacle Italia: “Con lui ritorneremo forti”

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Il presidente azzurro Aurelio De Laurentis è intervenuto ai microfoni di Radio CRC analizzando i temi più caldi del momento, in particolar modo il fallimento della Nazionale a Zenica con l’eliminazione degli Azzurri ai rigori contro la Bosnia, mancando così l’accesso al Mondiale per la terza volta consecutiva.

De Laurentis promuove Malagò: “Con lui ritorneremo forti”

“Il mio sentimento è chiaro da dieci anni, mi viene solo da sorridere perché a Napoli abbiamo una bellissima espressione: a pazziell mman e criatur’. Nel calcio bisogna resettare e non aver paura di ripartire da zero. Uno come Malagò è abituato a fare sempre il meglio, è un grande professionista e lo ha sempre dimostrato. Non c’è dubbio che se lui prendesse in mano il calcio italiano, quest’ultimo risalirebbe prestissimo la china. Se da domani si ripartisse da lui, secondo me nel giro di un biennio saremmo forti nuovamente”. Il patron del Napoli ritorna sulla mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi ai prossimi mondiali promuovendo a pieno Giovanni Malagò ex presidente del CONI dal 2013 al 2025.

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De Laurentis inoltre dichiara: “Bisogna poter dire: si gioca troppo, sono troppe 20 squadre, dobbiamo essere 16, dobbiamo dare due mesi di tempo alla Nazionale per allenarsi come si deve. Io mi sono stancato di dover dire che metto a disposizione i miei giocatori. Sono a disposizione se mi rimborsi una parte consistente di quello che investiamo nel calcio stesso, se mi fai un’assicurazione totale del suo valore totale in caso di infortunio che non me lo fa giocare per un periodo X, che divido per le giornate che mi mancano e mi vengono rimborsate”.

Il film sul quarto scudetto arriva ad Hollywood

“Farò vedere il film del quarto scudetto a tutti gli americani a Hollywood sarà una grande serata di divertimento per gli italiani lì e gli americani, avremo molti protagonisti dello sport in un teatro importante pieno di 500 persone che vogliono verificare la situazione”. Così il presidente De Laurentis, che torna per un momento sulla grande gioia vissuta lo scorso 23 maggio in occasione di Napoli-Cagliari. Il produttore cinematografico poi aggiunge: “Abbiamo sottotitolato il film e faremo vedere Conte e i calciatori protagonisti, portiamo Napoli nel mondo”.