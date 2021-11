De Luca invoca il lockdown per i non vaccinati: “Sarebbe il minimo, sono irresponsabili”

“Lockdown per i non vaccinati? “Sarebbe il minimo” risponde il governatore campano Vincenzo De Luca a chi gli chiede di commentare la richiesta di misure più stringenti avanzate dai governatori del Nord. “Cominciamo a capire – prosegue – qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane. L’irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica, quella che si chiama irresponsabilità”. In precedenza De Luca aveva liquidato la cosa con una battuta: “Ci rimane solo il napalm o il lanciafiamme”.

Covid: Carfagna, restrizioni? Pronti se situazione peggiora

Per ora, “in Italia c’è una situazione diversa rispetto alla Germania e all’Austria, tutte le regioni sono in zona bianca, il sistema sanitario regge e la situazione è sotto controllo”. Ma per il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna questo non significa “abbassare la guardia” e a chi le chiede se le restrizioni per i No vax possano rappresentare una soluzione risponde: “Se la situazione dovesse peggiorare siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare l’avvento della quarta ondata, siamo pronti ad intervenire qualora la situazione dovesse peggiorare”.

Covid: dg Cotugno, in terapie intensive solo non vaccinati

“Nelle terapie intensive ci sono solamente soggetti non vaccinati così come nelle subintensive”. Così Maurizio Di Mauro, il direttore generale dell’Azienda dei Colli, che comprende l’ospedale Cotugno, intervistato da Radio Crc. “Il vaccino in questo momento – spiega – rappresenta un’arma fondamentale per arrestare l’avanzata del contagio. Stiamo assistendo ad una situazione in cui riusciamo a contenere il numero di contagi e di ricoveri. La quarta ondata non ha niente a che vedere con quello che abbiamo vissuto lo scorso anno. Bisogna insistere con la campagna vaccinale. Bisogna adottare quei comportamenti (mascherina, distanziamento) perché questo protegge. Abbiamo in giro ancora troppe persone vaccinate. Penso che questa politica del portare tutte le persone a fare la terza dose da parte della Regione sia una campagna corretta”.

Sul pericolo chiusura delle scuole, Di Mauro avverte: “Se le scuole dovessero diventare focolai è chiaro che dovremmo prendere i provvedimenti necessari. Non siamo in una fase critica, lo dico con chiarezza, ma noi ci stiamo preparando per qualunque tipo di situazione”. Sulla ripresa economico-sanitaria, Di Mauro evidenzia: “Con De Luca abbiamo parlato di incentivare la campagna vaccinale in modo che tutti possano accedere liberamente alla vaccinazione.

In questo momento la nostra città è invasa di turisti e questo è un dato positivo per la ripresa economica della città. Per questo bisogna essere prudenti. Cerchiamo di tornare ad una pseudonormalità, ma questo dipende solo da noi. Dobbiamo agire su chi è ancora indeciso. Io comincio a vedere un po’ di luce.