Decreto benzina e gasolio, domani l’approvazione: taglio di 15 centesimi, controlli sulla regolarità delle pompe

Il decreto che taglierà i prezzi di benzina e gasolio sarà varato venerdì 18 marzo dal Consiglio dei Ministri. Che oggi invece darà l’ok alle norme sulle riaperture per l’emergenza Coronavirus. Ma le risorse a disposizione sono scarse e per questo il governo si è preso un giorno in più. Secondo le ultime informazioni lo scudo contro i rincari dovrebbe portare a un alleggerimento del costo del carburante per tre mesi di circa 20 centesimi. Utilizzando come copertura l’extragettito dell’Iva, come ha spiegato ieri il ministro Cingolani parlando dell’accisa mobile in Senato.

Il meccanismo dell’accisa mobile è stato introdotto nella legge finanziaria del 2008. E prevede che in ogni trimestre un procedimento automatico faccia scattare, separatamente per la benzina e il gasolio, correzioni di accisa per compensare le variazioni dell’Iva dovute all’andamento dei prezzi internazionali dei prodotti rispetto alla media dei tre mesi precedenti. Dal punto di vista dello Stato si usano le maggiori entrate fiscali dovute all’aumento del conto (su cui si paga la tassa) per tagliare le accise, ovvero l’altra componente fiscale che grava sul prezzo finale. In questo modo il costo finale per il consumatore si riduce, mentre lo Stato compensa comunque le sue entrate.

Mentre continua il salasso al distributore, il governo conferma che ha sul tavolo un intervento per abbassare i prezzi di benzina e diesel, cresciuti rispettivamente del 35 e del 43 per cento da dicembre a oggi, con un’accelerazione dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Sconto di 15 centesimi?

Il taglio potrebbe valere 15 centesimi al litro ed è atteso nelle prossime ore, attraverso un meccanismo che ha spiegato il ministro della Transizione Ecologica in Senato. “Stiamo valutando l’ipotesi di praticare sui carburanti un’accisa mobile”, ha detto Roberto Cingolani, “Siccome c’è stato maggior gettito Iva, il maggior gettito Iva potrebbe essere usato per ridurre l’accisa corrispondentemente”.

Il peso del Fisco al distributore

Si metterebbe in pratica una formula già prevista dal 2008 che permette di ridurre il tributo fisso (l’accisa) che pesa su ogni litro di carburante (73 centesimi per la benzina), visto che lo Stato sta incassando di più con l’Imposta sui consumi (l’Iva), che è calcolata in percentuale (22%) e quindi genera più incassi quando aumenta il costo alla pompa. Questo maggior gettito solo a marzo ammonterebbe a 200 milioni di euro.

I controlli alle pompe di benzina

C’è poi l’idea di potenziare il ruolo del «Garante prezzi», che potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici che hanno portato alle variazioni di prezzo. In caso di mancato riscontro entro 10 giorni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro. Ma il piatto forte sono i controlli alle pompe di benzina. Il prezzo del carburante verrebbe monitorato dalla struttura “Monopoli e Dogane”, alla quale sono collegate 20 mila pompe di benzina. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti propone inoltre di rifinanziare subito il Fondo di garanzia per le Pmi e un fondo ad hoc per i ristori delle imprese più esposte (in tutto per 1,8 miliardi).

Ma vorrebbe anche stendere una protezione sulle materie prime e allargare il campo di azione del golden power oltre le imprese strategiche. Materie che vanno valutate con attenzione per verificarne la percorribilità, allo stesso modo delle proposte di Cingolani per tassare gli extraprofitti di tutte le società energetiche. Per ora sarebbe stata messa da parte, invece, l’idea di muoversi sul fronte del risparmio energetico, abbassando la temperatura dei termosifoni negli uffici pubblici o le luci sui monumenti. Intanto i tir si fermeranno dal 4 aprile per protesta contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori chiedono provvedimenti «concreti e certi e a oggi non è previsto nulla di tutto questo», affermano le federazioni aderenti a Unatras annunciando la serrata che seguirà le mobilitazioni territoriali di sabato 19.