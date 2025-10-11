PUBBLICITÀ
Delivery della droga tra le strade della movida, coppia di coniugi arrestata a Napoli

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Un blitz antidroga in piena regola quello avvenuto questa notte ed effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli.

Sono le 23 e i militari seguono con discrezione Salvatore Polverino, 35enne già noto alle forze dell’ordine. Il pedinamento inizia nelle strade di Fuorigrotta e si trascina fino al quartiere Chaia, nel centro della movida. I movimenti del 35enne a bordo della propria Toyota Aygo sono sospetti e il controllo avviene a Piazza della Repubblica poco prima delle 2.

La perquisizione potrebbe apparire sconfortante con il rinvenimento di una dose di cocaina e una di hashish con la conseguente giustificazione che fosse per uso personale. Ma i carabinieri di Bagnoli non demordono né tantomeno dimenticano la possibilità del delivery dello spaccio.

La perquisizione viene estesa nell’abitazione dell’uomo e si ritorna a Fuorigrotta. In casa c’è la compagna di Polverino, è una 25enne originaria di Melito di Napoli. La donna, all’arrivo dei militari, tenta di disfarsi di alcuni involucri gettandoli dalla finestra ma i militari vedono tutto.

Rinvenuti e sequestrati 225 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 665 euro in contanti ritenuti provento del reato.

Sequestrate anche 4 telecamere che cinturavano l’abitazione e il sistema di videosorveglianza. I due sono stati arrestati. L’uomo è in carcere mentre la donna si trova agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.

