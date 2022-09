Denise Pipitone, 18 anni dalla scomparsa. L’appello del papà: “Parlate e diteci la verità!”

Sono trascorsi 18 anni dal 1 settembre 2004, triste giorno in cui la piccola Denise Pipitone scomparve. Nella ricorrenza del rapimento il padre la ricorda con amore e tristezza. Denise oggi sarebbe una giovane ragazza, le ricostruzioni fatte per aiutare il ritrovamento ci hanno dato un idea del suo probabile volto ormai quasi adulto. I suoi genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi non si sono mai arresi e in tutti questi anni hanno sempre lottato per ritrovare la loro piccola Denise.

18 anni dal rapimento di Denise

Scomparsa il 1 settembre 2004, probabile vittima di un rapimento, a Mazara del Vallo la piccola Denise in questi 18 anni non ha potuto godere dell’affetto della sua famiglia. Tantissime le opzioni valutate in questi lunghi 18 anni e le segnalazioni ricevute. Al centro delle ultime indagini pare ci siano delle intercettazioni che darebbero ulteriori indizi sulle dinamiche di quel triste giorno.

La dedica del papà

Il padre della piccola Denise, la figlia d’Italia, ricorda la triste ricorrenza con un post su Facebook. “L’odio, la cattiveria e l’incapacità di amare di qualcuno non ci ha permesso in questi 18 anni di viverti, averti vicina, abbracciarti e coccolarti. Quest’oggi vivremo la triste ricorrenza del tuo rapimento con dolore e tanta rabbia per tutti i bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare in tutti questi anni” così inizia il post il papà della piccola Denise.”18 anni senza poter festeggiare i tuoi compleanni perdendoci i momenti più belli.18 anni di angosce, lacrime e mancata felicità.18 anni senza di te, senza gli abbracci e i baci della tua cara mamma” continua poi il triste post.

Il papà di Denise racconta poi come la famiglia della piccola ha deciso di “parlarle” in questo giorno così triste attraverso un gesto simbolico. “In questo giorno particolare, abbiamo deciso in modo privato di lanciare in cielo un mega cuore rosa con su scritto una dedica per te mia dolcissima rondinella. Che possa il nostro messaggio raggiungerti ovunque tu sia” spiega. Ma anche tra le dolci parole dedicate alla figlia la mamma ed il papà di Denise non smettono mai di ricordare la loro perseveranza e rabbia nei confronti di chi continua a tacere. “Oggi riceverai tantissimi altri messaggi d’affetto da parte di molte persone che con il tempo hanno imparato a volerti bene. Ed io, insieme alla tua mamma, invocheremo ancora una volta la ribellione di quelle coscienze che per troppi anni hanno taciuto. Parlate e diteci la verità!”

“Nonostante tutti questi anni, la tua assenza la viviamo giornalmente non ci arrenderemo mai non smetteremo di cercarti. Vogliamo la verità. Vogliamo che la giustizia attraverso dei magistrati capaci non si faccia attendere ancora. Vogliamo fatti e non parole” continua. Queste le parole di papà Pietro, e mamma Piera, per la loro piccola Denise. Parole dolci ma tristi ricche di rabbia e voglia di rincontrare la loro bambina. “Il tuo papà Pietro 1 settembre 2004 – 2022” così firma la struggente lettera Pietro Peluzzi augurandosi che in qualche modo le sue parole possano arrivare alla figlia.