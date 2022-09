“Un’ora ed un grado in meno per i termosifoni”, le nuove regole da ottobre

Pare che il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, sia già corso ai rimedi per contenere la crisi energetica: da ottobre temperature dei termosifoni “contenute”. Alcune voci fanno sapere che durante l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri Cingolani abbia definito le nuove misure da applicare quest’inverno.

Le nuove regole per l’utilizzo dei termosifoni

Termosifoni accesi un’ora in meno ed inoltre le loro temperature dovranno essere abbassate di un grado, queste le nuove direttive da ottobre secondo alcune indiscrezioni post cdm. Pare quindi adattarsi alla scia del pre estate Cingolani; in primavera infatti sia Draghi che la stessa commissione Europa avevano esposto misure di contenimento energetico.

In vista della crisi energetica dovuta alla “perdita” del folle partner “di gas” Putin infatti l’UE ed il nostro esecutivo avevano stabilito delle regole per l’utilizzo dei condizionatori. Nelle abitazioni private così come in uffici e quindi strutture pubbliche infatti si potevano raggiungere solo determinate temperature. La manovra anti caro energia era anche ovviamente una “scelta sostenibile” che avrebbe aiutato non solo le tasche degli europei ma anche l’ambiente.

Questa volta ad essere sottoposti a “regole” sono i termosifoni. Con l’inverno alle porte il ministro della Transizione Ecologica pare essere pronto per annunciare le nuove misure anti spreco. Sarà quindi regolato sia il tempo d’accensione dei caloriferi che la loro temperatura. Le indiscrezioni emerse dalla riunione del cdm sembrano a punto annunciare l’abbassamento di un’ora e di un grado per l’utilizzo dei termosifoni. Queste nuove direttive dovrebbero essere applicate a partire da Ottobre. Le stesse fonti inoltre escludono il ritorno in Dad per le scuole nell’ambito delle misure per il risparmio energetico.