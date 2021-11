Colpisce l’avversario con un pugno ma l’arbitro lo ammonisce, scene di follia nel derby a Napoli

Una scena di pessimo gusto quella a cui si è assistita in occasione della partita valida per il campionato di Eccellenza Campana. Nel corso del derby tra il Napoli United allenato da Diego Armando Maradona junior e la Nuova Napoli Nord, un giocatore è stato colpito con un pugno in pieno volto da un avversario. A sorprendere, però, è la decisione dell’arbitro che ha solo ammonito l’autore del ‘fallo’. Il calciatore raggiunto dal colpo, invece, è finito in ospedale ed ha riportato un infortunio al setto nasale.

Succede tutto nel primo tempo di Napoli United-Nuova Napoli Nord. Carmine Sinigaglia si avvicina ad Aaron Akrapovic, in quel momento con la palla, e lo colpisce al volto. A quel punto il ‘malcapitato’ finisce a terra per la botta ricevuta e l’arbitro si avvicina all’autore del pugno, mostrandogli però solo il giallo. Il guardalinee, a pochi metri dalla zona dove è avvenuto l’episodio, non ha segnalato nessun errore. Anzi, un giocatore della Nuova Napoli Nord si è addirittura avvicinato ad Akrapovic cercando di rialzarlo con la forza.

Le parole di Maradona jr, allenatore della Napoli United

A seguito del match, interviene il tecnico della Napoli United Diego Armando Maradona Junior. “Tutti abbiamo giocato a calcio, sappiamo che alcune cose non si devono fare. Lui ha scaricato la palla e gli è arrivato un colpo sul naso. Non capirò mai certe cose. Posso capire foga del momento, posso capire che stanno vivendo un momento difficile, ma noi non c’entriamo niente e nemmeno lui. Mi sorprende che era il loro capitano, e mi spiace per il giocatore. Ma va bene così, sono dispiaciuto per il nostro capitano che è un ragazzo serio e speriamo di recuperarlo presto”.

Akrapovic che stando alla nota ufficiale del club ha rimediato una frattura multipla al setto nasale. Queste – riporta Fanpage – sono le parole del giocatore: “Ho aspettato un giorno per vedere se avessi ricevuto qualche riscontro da parte della società Pianura o Napoli Nord non saprei.. o magari dallo stesso giocatore da cui ho ricevuto l’atto di violenza (molto chiaro dalle immagini) ma così non è stato! Mi ritengo un calciatore e soprattutto un uomo corretto e ci tenevo a rendere pubblico il mio dispiacere fisico e soprattutto morale“.