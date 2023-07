“Detenuti di Poggioreale pubblicano un video su TikTok”, la denuncia della penitenziaria

PUBBLICITÀ

Su TikTok sta girando un video girato nel carcere di Poggioreale nel quale si vedono tre detenuti che mangiano un gelato e che avrebbero mostrato uno canna. Questa la denuncia di Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.P.P. “La cella del carcere è sempre più la location preferita per fare “spettacolo”: l’ultimo video sulla piattaforma TikTok è stato girato da Poggioreale-Napoli con detenuti che mangiano un gelato e mostrano uno spinello. Ma è solo l’ultimo. Sui social c’è un’ampia possibilità di scegliere cosa vedere, secondo vere e proprie sezioni di scelta, tra “carcerati che fanno i TikTok”, “Video dei carcerati”, “Detenuti in carcere fanno video” e persino “Diretta dal carcere”. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.P.P”.

“Qualcuno che manifesta sorpresa – aggiunge – ha già dimenticato i detenuti- neomelodici che da Poggioreale hanno girato e trasmesso un video-musicale, i video su Tik Tok realizzati dal capo clan pugliese agli arresti domiciliari che con musica neomelodica di sottofondo, in compagnia di altre persone, ha ostentato ingenti quantitativi di denaro in contanti, il “noto” videoclip del rap “Baby Gang” girato a San Vittore, per fermarci ai casi più conosciuti di spettacoli offerti al pubblico. La detenzione in cella è dunque diventata soggetto preferito per usare i social, la location per girare persino video-musicali. Un fenomeno che ha assunto da qualche tempo l’effetto emulazione specie tra i giovani detenuti, secondo una convinzione molto diffusa di restare impuniti”.

IL VIDEO PUBBLICATO DAL DEPUTATO BORRELLI