Tragedia a Positano, turista francese muore in spiaggia dopo un malore

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in spiaggia a Positano, attorno alle 13:30. Una turista francese è stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia ed è morta.

I soccorsi sono immediatamente scattati, allertati dagli altri bagnanti che si trovavano sulla spiaggia in quel momento, con la donna che, dopo aver perso conoscenza in seguito al malore, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colta da un arresto cardiocircolatorio.

La donna morta dopo l’arrivo in ospedale

Durante il trasporto in ospedale sono proseguite le manovre di soccorso nel tentativo di rianimare la turista. L’elicottero è arrivato presso l’ospedale alle 14:20 circa, la donna è stata portata in sala emergenza dove sono proseguiti i tentativi di rianimarla, da parte del personale medico di turno, con scosse di defibrillatore e iniezioni di adrenalina. Ma non c’è stato nulla da fare: alle ore 15 sarebbe stato costatato il decesso della donna.