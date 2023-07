Tragico weekend nel Salernitano, Riccardo e Luca muoiono in due incidenti stradali

PUBBLICITÀ

Due incidenti mortali nel giro di pochi giorni sulle strade campane. Lo scorso venerdì 21 luglio, in litoranea a Pontecagnano, Riccardo Petteruti, un motocilclista di 49 anni di Salerno, è morto in seguito ad un incidente in moto. Per cause in via d’accertamento è finito contro un palo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, l’uomo è poi deceduto in ospedale.

Un’altro tragico incidente è avvenuto all’alba di domenica 23 luglio in via Licinella, a Capaccio Paestum. A perdere la vita in un frontale auto-scooter è stato il 45enne Luca Canale. L’uomo viveva ad Agropoli, ma era originario di Nocera Inferiore. I fatti sono accaduto intorno alle 4. Per cause ancora da accertare il suo Beverly si è scontrato contro una Lancia Ypsilon. Luca Canale è purtroppo deceduto sul colpo. La vettura ha poi proseguito la sua corsa shiantandosi contro un lampione.

