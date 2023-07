Dieci chili di coca a domicilio, ordinanza annullata per la sorella del narcos Milone

PUBBLICITÀ

Un carico di quasi dieci chili di cocaina. Accuse pesanti come macigni. A spuntarla invece la argomentazioni degli avvocati Paolo Gallina e Angelo De Falco che hanno pienamente convinto il tribunale del Riesame di Napoli (X sezione) che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Carmela Milone, sorella del ben più famoso Gaetano, uno dei colonnelli del ras Mariano Riccio. La donna era stata arrestata qualche giorno fa dalla guardia di finanza nel corso di un blitz a Melito. L’operazione era scattata quando i finanzieri avevano ricevuto una segnalazione da un colosso della logistica circa la ‘presenza’ di un pacco sospetto destinato a Melito. E così i baschi verdi, travestiti da operatori della logistica, sono arrivati alla donna mentre all’interno del pacco in consegna vi erano dieci chili di cocaina purissima ancora da tagliare. La Procura ha ipotizzato che quel carico fosse destinato alle piazze dell’area nord. Operazione che invece è andata a pezzi al Riesame grazie alla linea difensiva seguita dagli abili avvocati Gallina e De Falco che hanno dimostrato che non vi era certezza da parte della donna della conoscenza del contenuto e che dunque per tale ragione non avesse alcuna colpa nel merito. Ragion per cui il Riesame ha annullato la misura a carico della Milone che è così tornata completamente libera.