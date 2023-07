Distrutta dalle fiamme la Venere degli stracci a piazza Municipio: il rogo all’alba

PUBBLICITÀ

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30 di stamattina, la Venere degli stracci, la scultura di Michelangelo Pistoletto installata a Piazza Municipio, è andata in fiamme. Non si conosce ancora la natura del rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

“L’opera costituita in gran da parte di stracci, quindi materiale infiammabile, era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza. In una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo”. Commenta così il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, chiamato alle prime luci dell’alba dai cittadini che hanno assistito inermi al rogo dell’opera d’arte. “In una città dove monumenti, opere d’arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco questa è l’ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest’opera è andata distrutta”.

PUBBLICITÀ

Tra i primi ad assistere inermi e addolorati al rogo uno dei titolari del Gambrinus Michele Sergio e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, entrambi che si stavano recando al lavoro.