Dimentica di inserire il freno a mano, Guido muore a 18 anni nel Sannio

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Travolto e ucciso dalla sua auto. E’ morto così Guido Catilino, un 18enne irpino. La tragedia in mattinata alla frazione Perrillo del piccolo comune di Sant’Angelo a Cupolo, poco meno di 4mila abitanti a pochi chilometri da Benevento.

Tragedia nel Sannio, 18enne muore schiacciato dalla sua auto

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, Guido Santillo, studente di San Martino Valle Caudina (Avellino), alla guida della sua auto aveva raggiunto il paesino sannita dove era atteso da un’amica. A bordo dell’auto con lui c’erano altre due ragazze di nazionalità spagnola che partecipano al progetto Erasmus.

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Il 18enne ha fermato l’auto in un tratto in salita ed è sceso per raggiungere l’abitazione dell’amica, probabilmente non ha inserito il freno a mano perché all’improvviso l’auto si è messa in movimento. Lui avrebbe cercato di fermarla dalla parte posteriore ma è stato travolto ed è rimasto incastrato sotto il veicolo.

Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi per il 18enne non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno trovato già privo di vita. Strazianti le scene di disperazione delle amiche della vittima, che hanno assistito impotenti al dramma, e dei residenti della piccola frazione.

Sul tragico incidente hanno avviato le prime indagini i carabinieri della Compagnia di Benevento. Escluse responsabilità di altre persone, si è trattato di una tragedia imprevedibile che ha sconvolto il paese di Sant’Angelo a Cupolo.

Dolore e incredulità a San Martino Valle Caudina, il comune irpino dove Guido Santillo viveva. Il sindaco Pasquale Pisano ha espresso il cordoglio della comunità alla famiglia, colpita da “una tragedia davvero assurda”, ha detto il primo cittadino.