Il ritorno di Doc fa il boom di ascolti: il Covid arriva nel mondo delle serie tv

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la prima puntata della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani. La serie ha incollato allo schermo ben 7.054.000 telespettatori con il 30,4% di share.

Il grande successo di Doc – Nelle tue mani

Un grande successo: la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani fa il botto ed esordisce con 7 milioni di telespettatori su Rai. La fiction LuxVide con Luca Argentero e Matilde Gioli riesce a emozionare ancora con colpi di scena a ripetizione. Il prodotto in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta per la seconda stagione fa un passo avanti. Si tratta della prima ed unica fiction ad affrontare apertamente l’emergenza Covid-19.

Il colpo di scena del medico morto per Covid

Il colpo di scena è tutto nella morte inattesa di Lorenzo Lazzarini. Il dottore interpretato da Gianmarco Saurino è il primo medico di una serie tv a morire di Covid. “Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario, in tempi così recenti e in una serie popolare come la nostra è una grossa responsabilità che sento fino in fondo”, spiega l’attore Gianmarco Saurino al Corriere della sera.

In attesa di una terza stagione di Doc

La scelta, almeno per questo esordio, sembra abbia pagato. La serie tv, come ha dichiarato Luca Argentero, potrebbe avere una terza stagione perché è così che è stato sempre immaginato: “L’ho sempre immaginata fino alla terza stagione“.

La classifica degli ascolti di ieri sera

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è stata vista da 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. La fiction è riuscita a battere la concorrenza della partita di calcio, valida per l’accesso al prossimo turno di Coppa Italia, tra Milan e Genoa (finita 3-1 per i rossoneri), in onda su Canale 5: a vedere il match di calcio, 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share. Terzo in classifica per seguito è Harry Potter e la Camera dei Segreti visto da 1.311.000 spettatori, per il 6.7% di share.