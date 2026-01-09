PUBBLICITÀ
Dolore a Villaricca per Giovanni De Rosa, colpito da un malore sulla neve

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
È morto improvvisamente mentre cercava di preparare l’auto per affrontare la neve. La vittima è Giovanni De Rosa, 64 anni, originario di Villaricca. L’uomo, come riporta Il Mattino, si è accasciato poco dopo essere uscito da un ristorante del centro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, De Rosa si trovava a Pescocostanzo per trascorrere una serata in compagnia di amici e parenti. Dopo la cena, è uscito dal locale per controllare le condizioni meteo e raggiungere la propria auto.

La fitta nevicata della giornata aveva coperto strade e marciapiedi. Per poter ripartire in sicurezza, il 64enne si è diretto verso il veicolo con l’intenzione di montare le catene da neve. Mentre si chinava e si muoveva attorno all’auto per sistemarle correttamente, lo sforzo fisico, unito al freddo intenso della notte in montagna, avrebbe provocato un infarto miocardico acuto.

L’uomo si è accasciato sul terreno innevato senza riuscire a chiedere aiuto. A trovarlo sono stati gli amici che lo avevano accompagnato alla cena: non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo al telefono, si sono recati verso l’auto, trovandolo immobile. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Pescocostanzo e Castel di Sangro, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, nonostante le difficili condizioni meteorologiche e le basse temperature. Ogni tentativo si è però rivelato vano: per Giovanni De Rosa non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ricostruito con attenzione la dinamica dell’accaduto, escludendo la presenza di terze persone o fattori esterni. Trattandosi di un evento naturale, la Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

De Rosa era un turista abituale della zona dell’Alto Sangro, che frequentava soprattutto nei mesi invernali.

