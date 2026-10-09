Dolore nel Casertano per Luisa Gallotti, la giovane mamma è morta a 35 anni

PUBBLICITÀ

Lutto a San Vitaliano per la morte di Luisa Gallotti, scomparsa a soli 35 anni. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra i familiari e quanti la conoscevano, stretti in queste ore attorno ai suoi cari. A piangerla sono il marito Paolo, le figlie Fatima e Amalia, il padre Giuseppe, i suoceri Michele e Amalia, insieme agli zii, ai cugini, ai nipoti e a tutti i parenti e amici.

Le esequie si sono svolte questa mattina. Il corteo funebre è partito dall’abitazione di Luisa, in via Palmola, per raggiungere la Chiesa Madre di San Vitaliano, dove è stata celebrata la funzione religiosa. Al termine del rito, la salma è stata accompagnata per la sepoltura. La scomparsa della giovane donna lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nell’intera comunità, colpita da una perdita tanto prematura.

PUBBLICITÀ