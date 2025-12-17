Domani Napoli-Milan, Conte pensa ad esclusioni clamorose per la Supercoppa

PUBBLICITÀ

Antonio Conte studia le mosse per la semifinale di Supercoppa contro il Milan e valuta il rilancio dal primo minuto di Matteo Politano. È quanto emerge dalle pagine del Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico azzurro starebbe pensando di affidarsi all’esterno ex Roma e Sassuolo in una delle gare più delicate della stagione.

Politano potrebbe prendere il posto di uno tra Noa Lang e David Neres, con il brasiliano che finora è stato spesso l’arma in più del Napoli, scalzando proprio Politano nelle gerarchie. La scelta dipenderà anche dalla gestione delle energie e dalle rotazioni, in una rosa segnata da diversi infortuni.

Le soluzioni sono due: se a lasciargli spazio fosse Lang, Neres traslocherebbe sulla corsia sinistra; se invece a partire dalla panchina fosse il brasiliano, Lang resterebbe a sinistra con Politano a destra, entrambi alle spalle di Hojlund. In ogni caso, il segnale sarebbe chiaro: nei momenti decisivi Conte si affida agli uomini di fiducia.

Qualche assenza pesa ancora, come Lukaku, non al meglio, e i quattro infortunati di lungo corso, ma per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella delle ultime giornate: Milinkovic-Savic tra i pali, Beukema, Rrahmani e Buongiorno in difesa, Lobotka e McTominay a centrocampo, con l’assetto ormai collaudato in vista della sfida al Milan.

