Domani Psv-Napoli, le ultime sulle condizioni di Hojlund e McTominay

Vigilia di tensione a Castel Volturno, dove il Napoli prepara la delicata trasferta di Champions League contro il PSV Eindhoven. Gli azzurri dovranno fare i conti con le condizioni non ottimali di due pedine fondamentali: Scott McTominay e Rasmus Højlund, entrambi assenti nella sfida di campionato contro il Torino.

Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini di Sky Sport 24, Højlund soffre di un affaticamento muscolare e nelle prossime ore sarà valutato dallo staff medico. Il danese spera ancora di poter essere convocato per la gara europea, ma servirà prudenza per evitare ricadute.

Situazione più complessa per McTominay, che sta ancora facendo i conti con una ferita alla caviglia sinistra — con sei punti di sutura non ancora rimossi. Il centrocampista scozzese resta quindi in forte dubbio: un suo impiego a Eindhoven appare, al momento, improbabile.

Nonostante le difficoltà, il Napoli cercherà di presentarsi in Olanda con il miglior undici possibile. L’obiettivo è quello di riscattare le ultime prestazioni e ritrovare quella concretezza sotto porta che, come ha sottolineato anche Leonardo Spinazzola, è mancata nelle ultime settimane.

Tutto dipenderà dalle prossime 24 ore: i test fisici e l’allenamento di rifinitura chiariranno se Conte potrà contare almeno su uno dei due recuperi per la sfida che può valere la qualificazione.

