PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaDomenico morto dopo il trapianto fallito al Monaldi, i Nas tornano in...
Senza categoria

Domenico morto dopo il trapianto fallito al Monaldi, i Nas tornano in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Domenico morto dopo il trapianto fallito al Monaldi, i Nas tornano in ospedale
Domenico morto dopo il trapianto fallito al Monaldi, i Nas tornano in ospedale
PUBBLICITÀ

Proseguono anche oggi, domenica 22 febbraio, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri al Monaldi.

I militari sono tornati stamane nell’ospedale partenopeo nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l’aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.

PUBBLICITÀ

L’attività di recupero atti sta proseguendo anche oggi in vista dell’esame autoptico che si terrà nei prossimi giorni.

La mamma del piccolo Domenico: “Chi ha sbagliato deve pagare”

“Aspetto che emerga la verità. Poi mi aspetto giustizia”. E una volta scoperta quella, capirà chi sono i responsabili di quanto accaduto al piccolo Domenico, morto a due anni, dopo un trapianto di cuore bruciato a Napoli, all’ospedale Monaldi.

A parlare è la madre del bimbo, che ora non può fare altro che ipotizzare volti, senza certezza. “Ci devo aver anche parlato, sicuramente, forse gli ho stretto la mano. Ma io ho la coscienza pulita, loro no. Si devono vergognare loro per il fatto che mi hanno guardata negli occhi, non io. Io mi fidavo di loro”, ha fatto sapere la donna.

La mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, è distrutta dal dolore per la perdita del piccolo. Ma è anche arrabbiata con chi avrebbe potuto evitare questa tragedia e non l’ha fatto. “Io adesso provo solo schifo – spiega in un’intervista al Corriere della SeraChi ha sbagliato deve chiedere perdono a Domenico. È arrivato il momento della verità. Adesso basta”. E poi puntualizza: “Badate bene, io non ce l’ho con tutto il Monaldi, che resta comunque un grande ospedale. Ma deve la verità deve emergere. E io non attribuirò colpe fino a quando non emergerà la verità: quando si saprà chi ha sbagliato, mi aspetto che venga fatta giustizia”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati