Donna disabile rapinata a Napoli, le strappano smartphone dalla carrozzina

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Un raid che fa male. Più del solito. Perchè colpisce chi non può difendersi. Questo quanto accaduto ieri nel quartiere Vasto dove i carabinieri del nucleo operativo e Pmz di Napoli Stella sono intervenuti per una rapina ai danni di una 34enne disabile.

La donna, in sedia a rotelle, sarebbe stata rapinata da un extracomunitario. L’uomo le avrebbe sottratto lo smartphone, custodito in una borsa legata alla carrozzina e sarebbe poi fuggito. Indagini in corso per individuare il responsabile.

La 34enne non è rimasta ferita.