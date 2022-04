In lista d’attesa per un tumore, la donna chiamata dal Monaldi arriva dopo 6 anni

Era in lista d’attesta per un tumore, ma è stata convocato dopo sei anni. Questo è quanto accade all’ospedale Monaldi, dove sono scattate le procedure di pulizia delle vecchie liste di attesta, da tempo ferme a causa del Covid. Una donna di 85 anni anni, in lista di attesta, era segnata dal 2016. A riportare la notizia è Il Mattino.

Il racconto della figlia su Facebook

“Nel 2016 a mia madre fu diagnosticato un carcinoma al polmone e diedi il mio numero come riferimento. Nei giorni scorsi ho avuto una telefonata da un numero di rete fissa. Volevano sapere se mia madre avesse ancora bisogno dell’intervento. Ho pensato ad uno scherzo, poi visti i troppi dettagli conosciuti dal mio interlocutore ho capito che si trattava di una chiamata vera. Mi hanno informata del fatto che stavano scorrendo tutte le vecchie liste di attesa.

Mia madre aveva all’epoca 79 anni, fece una prima biopsia ma non ricordo dove. Poi ci rivolgemmo alla pneumologia del Monaldi e da qui alla Chirurgia toracica per valutare l’asportazione di quella lesione. In realtà ad una successiva rivalutazione mia madre risultò inoperabile ed è stata in questi anni curata con la radioterapia”.