Doppia tragedia in mare, due bagnanti morti sul lido

Due uomini morti nelle acque antistanti i bagni Paradiso e Abetone a Lido di Camaiore (Lucca) nel tardo pomeriggio di ieri. Sono deceduti in acqua entrambi quasi nello stesso orario e a breve distanza l’uno dall’altro. Hanno età apparente di 55-60 anni. Uno dei due era in mare più lontano dalla riva, l’altro più vicino alla battigia. Quando i bagnini li hanno visti sono intervenuti ma purtroppo non c’era nulla da fare. Sul posto due automediche e due ambulanze più il personale della capitaneria per i rilievi.

In corso identificazioni e ricostruzioni dell’accaduto. I due non erano clienti degli stabilimenti e accanto c’è spiaggia libera

Il primo episodio si è verificato al Bagno Paradiso, dove sono stati del tutto inutili i soccorsi per un uomo che ha avuto un malessere mentre si trovava in acqua. Per lui non c’è stato niente da fare. L’ambulanza della Misericordia di Marina di Pietrasanta è arrivata in pochi minuti e ha tentato di salvare la vita al bagnante ma non c’è stato niente da fare.

Negli stessi minuti un altro dramma si consumava all’altezza del Bagno Abetone dove ha perso la vita un altro bagnante. Nonostante in entrambi i casi siano subito partite le manovre di rianimazione, il personale del 118 non è riuscito a salvare loro la vita.