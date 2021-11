Doppio agguato nella notte a Napoli, un morto ed un ferito

Doppio agguato nella notte a Napoli. Oltre l’omicidio avvenuto a Miano, dove è morto Giuseppe Tibaldi, un altro agguato è avvenuto nella zona Est di Napoli. Ferito a colpi di pistola Vincenzo De Martino. E’ stato medicato all’Ospedale del Mare, con una vistosa ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. L’uomo dai primi accertamenti non sarebbe gravato da precedenti penali di rilievo.

Omicidio Tipaldi, il figlio di Nanà freddato con 10 colpi al petto: a Miano venti di faida di camorra

Non è un personaggio qualunque ma il figlio del ras, quello di Giuseppe Tipaldi è un omicidio eccellente. Il papà della vittima è infatti il ras Gaetano Tipaldi, detto Nanà. Questa notte un uomo è stato ucciso in un circolo ricreativo di via Janfolla nei pressi del civico 444. A cadere sotto i colpi dei sicari Giuseppe Tipaldi, conosciuto come Peppe a recchia, figlio del ras Gaetano alleato dei Cifrone della parte alta di Miano. Secondo la prima ricostruzione Tipaldi sarebbe stato ucciso poco dopo le due nel circoletto in cui si trovava in compagnia di altre persone al momento resisi irreperibili. Per il 38enne, reale obiettivo dei killer, non c’è stato scampo. Almeno 10 i colpi esplosi, di cui grande parte al petto e al basso ventre e uno verso il cuore. Si riaccende dunque la guerra a Miano.