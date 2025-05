Dramma a scuola, ragazza di 18 anni muore all’improvviso

PUBBLICITÀ

Durante i festeggiamenti di fine anno scolastico in un’area verde attrezzata situata nei pressi del Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa di Somma Lombardo – in provincia di Varese – una ragazza di 18 anni si accascia a terra esalando così l’ultimo respiro.

Stando a quanto segnalato dall’Areu lombarda – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – la ragazza avrebbe avuto un grave malore intorno. I soccorsi, stando a quanto riportato, sarebbero stati tempestivi, giungendo sul posto circa 2 minuti dopo – alle 12.02 – a bordo di un’ambulanza, di un’automedica e di un elisoccorso in codice rosso.

Il triste ed irreversibile “addio” della 18enne

In base alle informazioni rese disponibili sino ad ora, la ragazza era impegnata in una sorta di saggio di fine anno, con musica, canti e danze, quando poi all’improvviso è caduta a terra, senza alcun segnale premonitore, davanti allo stupore di tutti. Tuttavia vani e inutili si sarebbero rivelati i tentativi degli insegnanti prima e dei soccorritori poi per cercare in tutti i modi di rianimarla. Qualunque tentativo di salvarla è infatti fallito, così il corpo della ragazza – che già soffriva, stando alle diagnosi dei medici, di pregresse patologie cardiache – è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso e a bordo dell’elisoccorso dagli operatori sanitari nella più vicina struttura ospedaliera, sita a Legnano, in provincia di Milano. Lì infatti la giovane sarebbe deceduta, intorno alle ore 13.00, poco dopo il suo arrivo.

Le indagini

La tragedia ha scosso non soltanto gli insegnanti, gli amici e i compagni di scuola della 18enne, ma l’intera popolazione di Somma Lombardo, dove chiunque la ricorda con grande affetto e stima. Le indagini sono tutt’ora in corso, al fine di comprendere meglio le dinamiche dell’accaduto e di accertare se le pregresse e compromesse condizioni di salute abbiano giocato un ruolo decisivo nella morte della giovane. L’area verde – nota per ospitare eventi scolastici e feste – è adesso al centro di numerosi interrogativi sulla sicurezza e sul monitoraggio della salute degli studenti.

