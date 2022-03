Dramma alla stazione di Santa Maria C.V., uomo investito dal treno: morto sul colpo

Dramma pochi minuti fa alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Come si legge su Paese News, un uomo è stato investito dal treno che da Caserta conduce a Napoli. La vittima stava attraversando il passaggio a livello quando sarebbe stata travolta in pieno dal convoglio. La viabilità ferroviaria è completamente paralizzata. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.