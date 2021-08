Un 39enne salernitano ha perso la vita mentre era in spiaggia in località Mezzatorre, nel comune di San Mauro Cilento. Il giovane, da quanto si apprende, ha avvertito un malore fulminante mentre era sul materassino, a pochi passi dalla riva. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Tutti gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del capitano Annarita D’Ambrosio e dai militari della Capitaneria di Porto. Sotto choc le persone che si trovavano in spiaggia al momento della tragedia.

Una giornata al mare nel Cilento finita drammaticamente per un turista di 39 anni. Antonio De Pasquale, originario di Salerno, ieri mattina é morto mentre era in riva al mare sulla spiaggia di Mezzatorre nel comune di San Mauro Cilento. Intorno alle 13 l’uomo era sdraiato sul lettino, per il gran caldo si era era sistemato in riva al mare.

In lutto il mondo ultras salernitano, di cui Di Pasquale ha fatto parte con orgoglio, semplicità e passione, coltivando l’amore per la Salernitana in giro per l’Italia insieme agli amici dei “Fedelissimi”.

«Da sempre ti sei contraddistinto per la tua umiltà e semplicità, ora insegna a tutti gli angeli la vera salernitanità. Riposa in pace Tunnacchiè», il messaggio pubblicato dalla pagina La voce della Salernitanità. «Un sorriso perenne stampato sul viso, una presenza costante in ogni trasferta, mai ostentata, mai sbandierata inutilmente. I ricordi ti affollano la mente, mi guardo indietro e ti vedo cantare, ti vedo gioire, ti vedo soffrire. Solo e soltanto per amore dei granata. Ciao Antonio, ciao ultras. Vola più in alto, vola di più. Chiediamo al vento di portare il nostro abbraccio fin lassù», il cordoglio espresso dal Direttivo Salerno.

Oggi pomeriggio a San Mauro Cilento in tanti lo scorteranno nella sua ultima trasferta verso il Paradiso.