Dramma in spiaggia in Campania, trovato cadavere su lungomare di Agropoli

Sono in corso le indagini sul ritrovamento di un cadavere, nella mattina di oggi 27 maggio, sulla spiaggia di Agropoli, in provincia di Salerno. Le autorità hanno identificato l’uomo come A.M., di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine e appartenente alla comunità Rom del paesino.

Le prime ricostruzioni delle autorità sul ritrovamento del cadavere ad Agropoli

Secondo una prima ricostruzione, il cadavere sarebbe stato ritrovato di prima mattina, verso le 7. A notarlo, un passante che l’avrebbe visto galleggiare tra la spiaggia e gli scogli del lungomare San Marco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constato il decesso dell’uomo, insieme ai carabinieri e alla Guardia Costiera. La vittima non aveva con sé alcun tipo di documento, tuttavia l’identificazione è stata possibile grazie ad alcuni segni particolari. Innanzitutto un tatuaggio, ma anche i vestiti indossati e la stampella che utilizzava per camminare.

Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del 55enne

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Vallo della Lucania – competente sul territorio – che ha disposto l’autopsia sul corpo del 55enne. Hanno così portato la salma all’obitorio. Qui, nei prossimi giorni, si procederà con gli esami del caso, che determineranno le cause della morte dell’uomo, ancora sconosciute. Da quanto si apprende, le prime analisi avrebbero permesso di trovare delle ferite, ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.