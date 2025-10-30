PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma per Andrea Delogu, il fratello Evan morto in un incidente in...
CronacaCronaca nazionale

Dramma per Andrea Delogu, il fratello Evan morto in un incidente in moto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Dramma per Andrea Delogu, il fratello Evan morto in un incidente in moto
Dramma per Andrea Delogu, il fratello Evan morto in un incidente in moto
PUBBLICITÀ

Ha perso il controllo della moto ed è caduto, finendo contro un palo: è morto così nel pomeriggio, in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina (Rimini), Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli e San Patrignano e fratello della conduttrice e showgirl Andrea. Era in sella ad una moto Benelli 750, che sarà sottoposta a sequestro per svolgere accertamenti.

Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere, invano, il ragazzo e gli agenti della Polizia locale. La strada teatro dell’incidente è stata chiusa al traffico. “Non ho parlato ancora con i familiari ha detto il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgettinon li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli”. Quanto all’incidente, ha spiegato il primo cittadino, “il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro”, conclude Giorgetti. In un post su Instagram del 18 settembre, Andrea Delogu scriveva così: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”. “Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà..e tua mamma…”, ha scritto il padre, Walter, postando una foto del ragazzo.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati