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Va al Pronto Soccorso per un malore, esce, ma muore in un incidente stradale mentre torna a casa a Vico Equense, in provincia di Napoli.

La vittima è Nicola Savarese, 54 anni. L’uomo si era recato nella serata di ieri, sabato 28 marzo, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, perché non si sentiva bene.

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Dramma sulla Sorrentina, Nicola perde il controllo dell’auto e muore dopo l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, dopo i controlli sanitari, attorno alla mezzanotte avrebbe lasciato il nosocomio e si sarebbe messo in macchina per tornare a casa a Vico Equense. Mentre si trovava all’altezza della Galleria Santa Maria di Pozzano, nei pressi di Seiano, sulla Strada Statale 145 Sorrentina, però, sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale, per motivi ancora in corso di accertamento.

L’uomo avrebbe perso il controllo dell’autovettura, per motivi non chiari, e si sarebbe schiantato. L’impatto è stato molto violento e per il 54enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l’ambulanza del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda sono aperte le indagini della polizia di Stato di Pompei, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre sono in corso accertamenti anche sulla visita al Pronto Soccorso. Non si esclude che il 54enne, dopo aver lasciato l’ospedale, possa essersi nuovamente sentito male ed aver perso il controllo dell’auto.

Ma si tratta solo di ipotesi, al momento, che dovranno essere approfondite. Intanto, la Procura ha disposto il sequestro della salma, per consentire l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni.