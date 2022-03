Droga nascosta in un pilastro, blitz della polizia nelle case gialle a Pianura

Continuano le azioni a picchiata degli uomini del commissariato Pianura che da tempo non danno tregua allo spaccio che avviene nei rioni dell’area flegrea. Gli uomini del commissariato di Corso Duca d’Aosta ((dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso uno stabile di via Josè Maria Escrivà, nella zona delle cosiddette ‘case gialle’, un uomo che prelevava una busta dietro un pilastro. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nella busta 15 stecche e 5 pezzetti di hashish del peso di circa 28 grammi, 8 involucri contenenti 2,3 grammi circa di cocaina e 10 bustine con 12,2 grammi circa di marijuana; inoltre, a terra dietro il pilastro dell’edificio, hanno trovato 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Segno evidente dell’esistenza nella zona di una fiorente piazza di spaccio.

L’arresto degli uomini del commissariato di Pianura

E’ così nella rete dei ‘segugi’ di Pianura è finito il 22enne Vincenzo De Grosso: risponderà di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della stessa operazione inoltre i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di due cassette di ferro poste a protezione dei contatori dell’energia elettrica, 22 bustine contenenti 25 grammi circa di marijuana, 2 buste con 67 grammi della stessa sostanza e 2 panetti di hashish per circa 191 grammi, mentre, all’interno di un contenitore di plastica nei pressi di un’aiuola, hanno trovato una pistola cal. 22 con matricola abrasa con 8 cartucce ed una microcamera che sono state sequestrate. Un arresto, quello di De Grosso, che arriva a pochi giorni di distanza da un analogo blitz antidroga a Giugliano.

L’articolo precedente. Gli agenti di Pianura in azione a Giugliano

Una ‘doppia vita’ scoperta dalla polizia. Che ha messo a segno un importante sequestro con relativo arresto. Questa in sintesi l’operazione ‘in trasferta’ degli uomini del commissariato di Pianura (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) con i poliziotti entrati in azione a Giugliano. Gli uomini di Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Niccolò Paganini a Giugliano dove hanno rinvenuto, all’interno di un borsone, 8 buste contenenti circa 8,7 kg di marijuana ed hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Mario Addeo, 52enne di Casoria. L’uomo, che lavora come rider, secondo le investigazioni, avrebbe affiancato alle consegne di food quelle di ben altre sostanze finendo dunque nel mirino degli agenti che da tempo sono sulle tracce dei ‘venditori a domicilio’, nuova frontiera dello spaccio.