Colpo al clan Silenzio di San Giovanni a Teduccio, in 23 subito a processo

La Procura vuole subito chiudere la partita. E così nelle scorse ore ha chiesto il rinvio a giudizio per ventitrè ras e gregari del temibile clan Silenzio, gruppo di base a San Giovanni a Teduccio con roccaforte del cosiddetto ‘Bronx’. Gli imputati rispondono a vario titolo di droga ed estorsione. Alla sbarra anche il ‘gotha’ del gruppo protagonista di una guerra senza esclusione di colpi contro gli ex alleati Formicola: e così andranno a giudizio Sergio Acampora, il collaboratore di giustizia Antonio Costabile, Pasqualina Di Leo, Ferdinando Di Pede, Tobia Esposito, l’albanese Mariglen Lazri, Vincenzo Marigliano, Salvatore Mauro, Antonio Morra, Demetrio Morra, Luigi Pagano, Raffaele Pane, Salvatore Prisco, Giovanni Ranavolo, Alfonso Silenzio, Chiara Silenzio, Francesco Pio Silenzio, Leandro Silenzio, Pacifico Silenzio, Salvatore Silenzio eVincenzo Silenzio.

L’omicidio di Annamaria Palmieri ‘Nino D’Angelo’: la guerra tra i Formicola e i Silenzio

Arresti culminati nel maxi blitz del novembre dello scorso anno grazie alle ordinanze spiccate dalla Dda. Nelle carte anche la ricostruzione di un omicidio, quello di Annamaria Palmieri detta ‘Nino D’Angelo’ (leggi qui l’articolo). “Iniziò tutto con un tradimento”. Sembra il titolo di un film e invece è quanto realmente avvenne a San Giovanni a Teduccio tra i Silenzio e i Formicola. Prima alleati e parenti poi acerrimi nemici. Colpa di un tradimento, quello di Assunta Formicola al marito Franco Silenzio. A raccontarlo il superpentito Antonio Costabile, l’ex ras proprio dei Silenzio del ‘Bronx’ che con le sue rivelazioni ha fatto luce sull’omicidio di Annamaria Palmieri. Come anticipato da Internapoli la donna, soprannominata ‘Nino D’Angelo, pagò con la vita l’aver favorito l’incontro di due persone (leggi qui l’articolo), una di queste Assunta Formicola. Come rivelato da Costabile:“Il clan si è staccato dal clan Formicola dopo l’uscita dal carcere di Francesco , tradito dalla moglie Susetta Formicola. È accaduto il 2 dicembre del 2017”. Il pentito racconta cosa accadde quella sera:“Arrivò Giuseppe Savino e cominciò a dire parolacce contro Francuccio e Ferdinando Di Pede. Francuccio prese Annamaria per il braccio e la porto giù mentre io li seguivo. Arrivati nell’androne Francuccio aprì il cancello e uscimmo fuori. Fece mettere in ginocchio Annamaria dicendole che a San Giovanni comandava lui e nonostante Annamaria lo supplicasse di non farlo lui le sparò il primo al petto dicendo “porta questo a quelli là”, riferito a Susetta e alla madre”. Per l’omicidio Palmieri oltre il capoclan rispondono Vincenzo Marigliano, Alfonso Silenzio e Demetrio Morra.