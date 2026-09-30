Droga tra Secondigliano, Porta Capuana e Torre Annunziata: tre arresti in poche ore

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Tre arresti in poche ore nell’ambito dei controlli antidroga effettuati dalla Polizia di Stato tra Napoli e la provincia. Le operazioni hanno interessato i quartieri di Secondigliano e Porta Capuana, oltre alla città di Torre Annunziata, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Fermato a Secondigliano con 33 dosi di cocaina

Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato un 46enne con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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Durante un servizio di controllo del territorio in via Alessandro Carratore, i poliziotti hanno notato l’uomo insieme ad un’altra persona. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di sottrarsi al controllo, ma sono stati immediatamente raggiunti.

La perquisizione ha permesso di rinvenire addosso al 46enne 33 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 25 grammi, oltre a 90 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. L’altro soggetto è stato trovato in possesso di due dosi della stessa sostanza ed è stato sanzionato amministrativamente per uso personale.

Spaccio in piazza Capuana, arrestato un 45enne

Nel pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva droga in piazza Capuana.

I poliziotti hanno assistito allo scambio tra l’uomo e un acquirente, intervenendo immediatamente per bloccare entrambi. Il presunto pusher è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina e crack, mentre l’acquirente aveva con sé la dose appena acquistata. Quest’ultimo è stato segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Hashish nascosto in casa a Torre Annunziata

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, hanno arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio.

Durante il controllo di un appartamento, il cane antidroga “Evan” ha consentito di individuare e sequestrare tre panetti e cinque stecche di hashish per un peso complessivo di 206 grammi. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 60 euro in contanti.

Per tutti e tre gli indagati sono scattate le manette. Le attività rientrano nei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dalla Polizia di Stato sul territorio.