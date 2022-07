Due aggressioni in poche ore negli ospedali di Napoli e provincia, volano calci e spintoni

Due aggressioni in poche ore negli ospedali di Napoli e provincia. Questa mattina i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini su richiesta dei sanitari. Un uomo di 49 anni ha colpito e danneggiato una porta interna in alluminio che delimita il reparto di degenza dei pazienti COVID. Il motivo verosimilmente legato ai tempi di attesa. L’uomo, napoletano, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Un secondo episodio si è registrato ieri all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Un paziente psichiatrico e il figlio, come si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, hanno aggredito dapprima l’equipaggio dell’ambulanza e successivamente il personale del pronto soccorso. “Il motivo? Erano in attesa di consulenza psichiatrica. Hanno sfasciato tutta la sala d’attesa!” si legge.

Il video dell’aggressione all’Ospedale Maresca di Torre del Greco