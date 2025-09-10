È morto Paul Baccaglini, addio all’ex Iena che divenne presidente del Palermo

PUBBLICITÀ

È scomparso a soli 41 anni Paul Baccaglini, ex volto televisivo del Le Iene ed ex presidente del Palermo Calcio. Il decesso è avvenuto mercoledì 10 settembre nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano, dove viveva con la compagna. Secondo quanto emerso, sarebbe stata proprio lei a fare la tragica scoperta. Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Nato negli Stati Uniti da padre americano e madre italiana, Baccaglini aveva intrapreso una carriera eclettica: dalla televisione al mondo della finanza, dove aveva lavorato come trader. Nel 2017 aveva raggiunto la ribalta nazionale diventando presidente del Palermo, incarico che però durò pochi mesi, complice il mancato completamento del closing con il fondo che avrebbe dovuto rilevare la società.

