PUBBLICITÀ
HomeCronacaÈ morto Paul Baccaglini, addio all'ex Iena che divenne presidente del Palermo
CronacaCronaca locale

È morto Paul Baccaglini, addio all’ex Iena che divenne presidente del Palermo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
È morto Paul Baccaglini, addio all'ex Iena che divenne presidente del Palermo
È morto Paul Baccaglini, addio all'ex Iena che divenne presidente del Palermo
PUBBLICITÀ

È scomparso a soli 41 anni Paul Baccaglini, ex volto televisivo del Le Iene ed ex presidente del Palermo Calcio. Il decesso è avvenuto mercoledì 10 settembre nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano, dove viveva con la compagna. Secondo quanto emerso, sarebbe stata proprio lei a fare la tragica scoperta. Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Nato negli Stati Uniti da padre americano e madre italiana, Baccaglini aveva intrapreso una carriera eclettica: dalla televisione al mondo della finanza, dove aveva lavorato come trader. Nel 2017 aveva raggiunto la ribalta nazionale diventando presidente del Palermo, incarico che però durò pochi mesi, complice il mancato completamento del closing con il fondo che avrebbe dovuto rilevare la società.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati