PUBBLICITÀ
HomeCronacaElettricista napoletano vittima di amianto: risarcimento da 1 milione di euro alla...
CronacaCronaca locale

Elettricista napoletano vittima di amianto: risarcimento da 1 milione di euro alla famiglia

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Giustizia per elettricista vittima di amianto: risarcimento da 1milione di euro alla famiglia
Giustizia per elettricista vittima di amianto: risarcimento da 1milione di euro alla famiglia
PUBBLICITÀ

Il Tribunale di Nola ha condannato Nuova Sacelit srl e Italcementi spa a risarcire con oltre un milione di euro i familiari di un lavoratore morto nel 2017 a causa di mesotelioma pleurico da esposizione ad amianto.

Risarcimento per la vittima di amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha reso nota la decisione del giudice che ha riconosciuto la responsabilità della morte dell’uomo alle aziende per violazione dell’obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro. Ha specificato, inoltre, che a causare la malattia mortale fu proprio la prolungata esposizione alle fibre di amianto nello stabilimento Sacelit di Volla (Napoli). Qui l’uomo, S.M., lavorò dal 1974 al 1992 come elettricista.

PUBBLICITÀ

“Questa sentenza rappresenta un atto di giustizia che arriva dopo anni di dolore e di attesa” ha dichiarato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei familiari. “È il riconoscimento, non solo della responsabilità di chi ha esposto i lavoratori a un pericoloso cancerogeno come l’amianto, ma anche della sofferenza profonda di un’intera famiglia costretta a convivere con la perdita e con l’ingiustizia. Ogni decisione come questa restituisce dignità alle vittime e rafforza la speranza che nessuno debba più morire per il proprio lavoro” ha aggiunto poi l’avvocato.

PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati