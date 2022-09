Elezioni 25 settembre: come votare se si risulta positivi al Covid

L’atteso 25 settembre, giorno delle elezioni, si avvicina e con esso anche tutte le domande che trasporta, una su tutte: come voterà chi è positivo al Covid in isolamento domiciliare? Le prossime elezioni sono un tassello importantissimo che gli italiani sono chiamati a posizionare nel grande “puzzle” della politica italiana dei prossimi anni, vi è quindi volontà e, soprattutto, necessità che si vada ad adempire al proprio dovere di cittadino e che lo si faccia consci delle ideologie dei partiti e pregni di etica civile.

Gli italiani si stanno preparando, il voto si avvicina e anche chi sarà sfortunatamente positivo al Covid potrà, anzi dovrà, votare. Per ora le direttive che regolano il voto domiciliare sono quelle utilizzate nelle precedenti amministrative e referendum definite dall’articolo 4 del decreto legge 41 del 2022 e dalle circolari 44, 48, 49, 53 e 66 del Dipartimento per Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno.

Le regole del voto per positivi al Covid

Le regole da seguire per chi quindi il giorno delle elezioni sarà positivo sono semplici e definite dalle circolari sopracitate. Gli interessati sono ovviamente ammessi al voto presso il Comune di residenza e dovranno inviare, nelle modalità dell’ente che potrebbero anche essere telematiche, al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti la richiesta di poter votare a domicilio.

La richiesta deve contenere l’indirizzo dettagliato di domicilio e dovrà essere accompagnata da un certificato, rilasciato dal funzionario designato dall’Azienda sanitaria locale, in data non precedente al quattordicesimo giorno della data della votazione. Il certificato sopracitato deve attestare la presenza effettiva del covid. La richiesta dovrà inoltre essere inviata nel periodo compre tra il decimo ed il quinto giorno prima della data del voto.

Il ruolo del sindaco

Una volta ricevute tutte le richieste toccherà poi al sindaco “pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare“. Le condizioni minime che vengono richieste per effettuare il voto domiciliare in presenza di positivi al Covid, demandate anche al personale sanitario, richiedono che quest’ultimo sia “dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale“.

Coloro i quali faranno parte del “seggio speciale”, ovvero un presidente e due scrutinatori, dovranno indossare una camicia monouso, in alternativa una tuta monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure FFP2 o FFP3. Al voto domiciliare, si sottolinea, vengono assicurati i diritti di libertà e segretezza “nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore“.