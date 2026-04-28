Elezioni Comunali a Casandrino: sarà sfida tra Chianese, Landolfo e Marrazzo

Comunali a Casandrino, ecco liste e candidati. Tre gli aspiranti sindaco: Rosa Chianese, Domenico Landolfo e Nicola Marrazzo
CANDIDATO SINDACO Rosa Chianese
Casandrino Protagonista
Caserta Margherita
Auletta Antonio
Belardo Antonio
Canfora Anna
D’Angelo Florindo (detto Fiore)
Di Lorenzo William (detto Gugliemo – 1953)
Galdieri Anna
Giordano Agostino (detto Agostino)
Giordano Giuseppina (detta Pina)
Mallozzi Gennaro
Marrazzo Olga
Morelli Luca
Pezzella Agnese
Picardi Pietro (detto Pierino)
Silvestre Nicola
Volpicelli Francesco
CANDIDATO SINDACO Domenico Landolfo
Casandrino nel cuore
Lettera Laura
Di Donato Andrea
Cennamo Mariateresa
Auletta Edoardo
Esposito Alessia
Piscopo Pietro
D’Aponte Eugenia
Foro Salvatore
Ianniciello Tommaso
Di Domenico Vincenzo
Milo Salvatore
Santagata Vincenzo
CANDIDATO SINDACO Nicola Marrazzo
Rinascita per Casandrino
Ceparano Stefano
Chiacchio Carla
Chianese Nicola
Di Virgilio Giovanna
Marrazzo Michele
Migliaccio Luigi
Pagano Anna
Pappalardo Chiara
Russo Eleonora
Tauletta Antonio
Volpe Onofrio (detto Nino)
Giordano Virginia
Giglio Caterina
Morelli Margherita
Tintore Antonella
Di Lorenzo Guglielmo William(1992)