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Elezioni Comunali a Casandrino: sarà sfida tra Chianese, Landolfo e Marrazzo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Elezioni Comunali a Casandrino sarà sfida tra Chianese, Landolfo e Marrazzo
Elezioni Comunali a Casandrino sarà sfida tra Chianese, Landolfo e Marrazzo
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Comunali a Casandrino, ecco liste e candidati. Tre gli aspiranti sindaco: Rosa Chianese, Domenico Landolfo e Nicola Marrazzo

CANDIDATO SINDACO Rosa Chianese

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Casandrino Protagonista

Caserta Margherita
Auletta Antonio
Belardo Antonio
Canfora Anna
D’Angelo Florindo (detto Fiore)
Di Lorenzo William (detto Gugliemo – 1953)
Galdieri Anna
Giordano Agostino (detto Agostino)
Giordano Giuseppina (detta Pina)
Mallozzi Gennaro
Marrazzo Olga
Morelli Luca
Pezzella Agnese
Picardi Pietro (detto Pierino)
Silvestre Nicola
Volpicelli Francesco

CANDIDATO SINDACO Domenico Landolfo

Casandrino nel cuore

Lettera Laura
Di Donato Andrea
Cennamo Mariateresa
Auletta Edoardo
Esposito Alessia
Piscopo Pietro
D’Aponte Eugenia
Foro Salvatore
Ianniciello Tommaso
Di Domenico Vincenzo
Milo Salvatore
Santagata Vincenzo

CANDIDATO SINDACO Nicola Marrazzo

Rinascita per Casandrino

Ceparano Stefano
Chiacchio Carla
Chianese Nicola
Di Virgilio Giovanna
Marrazzo Michele
Migliaccio Luigi
Pagano Anna
Pappalardo Chiara
Russo Eleonora
Tauletta Antonio
Volpe Onofrio (detto Nino)
Giordano Virginia
Giglio Caterina
Morelli Margherita
Tintore Antonella
Di Lorenzo Guglielmo William(1992)

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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