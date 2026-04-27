Elezioni Comunali a Melito, 15 liste in campo per 3 candidati a sindaco

Sono state presentate le liste elettorali di Melito di Napoli Sono 3 i candidati a sindaco per 15 liste totali.
Giovanni Barretta appoggiato da 3 liste: Forza Italia, Lega, Udc
Dominique Pellecchia appoggiata da 8 liste: Pd, Per, M5S, Patto per Melito, Con Melito, CdU,Free Melito
Giuseppe Chiantese appoggiato da 4 liste: Presente Melito, Più Melito, Governo Civico, Ora Melito
CANDIDATO SINDACO GIOVANNI BARRETTA
FORZA ITALIA
RITA IAZZETTA
CIRO BARBARESCHI
STEFANO D’ALTERIO
CARMINE LAPRANO
IMMACOLATA IANNELLI
CESARE ONOFRI
ANTONIO MAIORANO
ELENA CAPUTO
LUIGI PONE
VANIA VIGLIONE
IMMACOLATA BUCCINO
OLGA TOMMASECCHIA
FRANCESCA POMPEA MARANO
MARIA ROSARIA MUSELLA
CARMELA DE MITRI
BENEDETTA AIELLO
ANNA BREGLIA
MARIA ESPOSITO
ANTONIO BARBATO
ELISA MICILLO
RITA MARRA
ALESSIA SCHIAVETTI
LEGA
GENNARO AMALFITANO
SILVIA CICALA
SALVATORE SPAGNUOLO
ANDREA SARNO DI VAIO
CRISTIAN ULISSE
ANTONIA ESPOSITO
STEFANIA PIANESE
GIUSEPPE TALENTO
ANTONIETTA LIUZZI
AURORA CAPUTO
MIRKO NESTOVITO
DOMENICO GONZALES
ANTONIETTA CAMPANILE
PASQUALE PIETROLUONGO
FEDERICO SEPE
GIUSEPPE ANGIOLINI
MARTINA MIGNONE
DANIELE NOCERA
CRISTIAN RUGGIERO
CONCETTA GUARINO
UNIONE DI CENTRO
CRISTINA TESTAGUZZA
FRANCESCA LO PRESTI
GENNARO MOTTOLA
ERIKA FRANCESCA GRIMALDI LETTIERI
CHRISTIAN DE LUCA
ANTONIO MELE
PATRIZIA DI MUNNO
STANISLAO ALTIERI
MARIO CASALINO
DOMENICO GRAZIOSO
PASQUALINA D’ALTERIO
ANNA PIROZZI
MARICA ABATE
CAROLINA CICCARELLI
ALFONSO AMATO
CARMINE NATOLI
GOVERNO CIVICO
CACCIAPUOTI LUIGI
ORZANO YLENIA
LIBERTI ALESSANDRO
MARZANO RAFFAELE
IORIO ANNA
RUSSIELLO ANIELLO
NORMINO FERDINANDO
OREFICE DONATO
CHIANTESE CHRISTIAN
CAMPOLI SIMONA MARIA detta SIMONA
ESPOSITO ELVIRA detta VERAT
ROMANO GIUSEPPE
MAISTO VINCENZA
PAPA ARMANDO
MILONE MARCO
PETRARCA ANNA
ORA MELITO – CHIANTESE SINDACO
CHIANTESE PAOLO
VARRIALE FRANCESCO
PRETARO ROSA detta ROSSELLA
SERRAO ANTONIETTA
PAPA ELEONORA
MAZZEI FABIO
ACCIAIO MARIA
STASIO SIMONA detta PAROLISI
PERONE MADDALENA detta MILENA
ESPOSITO ANNA detta ANNA
MARRONE GIUSEPPINA detta GIUSI
CUOMO PASQUALE
ESPOSITO FRANCESCA detta FRANCESCA
RONGA SAMIRA
MAISTO FRANCESCO
SAPORITO LUISA
VITAGLIANO ANTONIO
CAIAZZA ANTONIETTA
CARRESE CIRO
Più MELITO
VERDE FILOMENA detta MENA
VACCA ALESSANDRO
PALUMBO GIACOMO
PANETTA GENNARO
ABBATE SALVATORE
MORALES MARIO
VITUCCI FRANCESCO
MUROLO PIETRO
TOPO ANTONIO
CERRATO ANTONIO
SINAGRA SIMONE
FERONE GENNARO
RUSSO GAETANO
GUARINO STEFANIA
TRAMICE EMILIA
NAPPO MARIARCA
FATO MARIALUISA
MELE ORAZIO
BUSIELLO LUCIA
CESARIO MARIANNA
PRESENTE MELITO
MARRONE NUNZIO
TROISE MAURIZIO
VACCA ANGELA
BOGGIA MARIANNA
POMMELLA MARTINA DETTA TAGLIAMONTE
FIORENTINO LUISA
MAISTO RITA
GUARINO MARIA
IACONE FRANCESCA PIA
GERBI ANTONIETTA
VIGNA ANNUNZIATA DANIELA
DE GREGORIO MONICA
DI MAIO ANNA
MAZZI VALENTINA
GELTRUDE CIRO
LENTO ANNA MARIA TERESA
NACCA NICOLA
GRIMALDI MICHELE
ESPOSITO ANTONIO
PUGLIA GENNARO
EPIFANO RITA
AULETTA TIZIANA, CHIANESE PASQUALE, MONTERISO DARIO
CANDIDATA SINDACO DOMINIQUE PELLECCHIA
PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ
SALVATORE JONATHAN ALFARANO
FORTUNA PIA CECERE DETTA FORTUNA
VANESSA CONTURSI
ANIELLO CRETELLA DETTO NELLO
SALVATORE JUNIOR DI NAPOLI DETTO DI GENNARO
ARIANNA ESPOSITO
CARMELA FORTE DETTA LINA
SALVATORE GIUGLIANO DETTO GIULIANO
ALESSANDRO GUARINO
MARIANGELA IANNUZZI
RITA IORIO
GIANLUCA MORACA
ADRIANO MUSELLA
MARCO NACLERIO
DAVIDE NERINO
FABIO PEDATA
ANTONIETTA ROMANO
FRANCESCO RUSSO
ANTONIO SANTULLI
TONIA SCHIATTARELLA
ROSSELLA SCOGNAMIGLIO
MARIA SOTTILE DETTA MIRIAM
MOVIMENTO CINQUE STELLE
ANNA PUZONE
SALVATORE PERELLI
GIUSEPPE SARDELLA (DETTO BARBARA)
ANTONIO PESOLA
LUIGIA PISANI (DETTA GINA)
MASSIMILIANO DE VITA
STEFANIA PAPA
FRANCO CAPONE
ROSA ANTONIETTA BELLOTTA
RAFFAELE RAMAGLIA
FRANCESCA FERRIERO
GIUSEPPE GANZERLI
DOMINIC DI NARDO
EMANUEL COCCO
ROMINA FERRO
STEFANO MARANO
MARTINA FERRARA
SIMONE PANNONE
VITTORIO RAIA
LUIGI MAURIELLO
FREE MELITO
VALENTINA RELLA
ANTONIO PECORARO
MELANIA CHIANTESE
ANTONIO MARIANO
ANTONIO GISON
ANNA TOSCANO
ANTONELLO CONTE (DETTO TONY)
VINCENZO CILIBERTI
PAOLA PERRELLA
CIRO BATTISTA (DETTO SKY)
FATIMA CHIARANTEO
FABIOLA LIMONGELLI
GENNARO DE MARTINO (DETTO GENNY)
SALVATORE ABBONDANZA
EMANUELE ZUPPARDO
MARIO LOMBARDI
ANTONIO GUARARINO
CARMINE GUARINO
PASQUALE TORCHIA
ANTONIO SAVERIANO
ASSUNTA IOVIA
ARTURO DE MARIA
CONCETTA GIALONE
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
AFELBA ROSA
BARBATO GIUSEPPE
BATTAGLIA VINCENZO (DETTO ENZO)
CARISSI MASSIMO
CARLINO TERESA GIULIA
CICCARELLI PIETRO
IAVUOLO ANTONELLO
DE SANTO MASSIMILIANO PIETRO
DE SIMONE ROSARIA
DI DOMENICO GAETANO
DI FIORE FRANCESCO
ESPERIMENTO ANGELA (DETTA GISON)
GIAROTNE FRANCESCO
MAISTO FRANCESCO
MAURO DAVIDE
MURLO LUIGI
PATRONE SIMONA
PERFANO ALESSIA
RENNELLA GRAZIA
ROMA LUCIA
RUBERTI MADDALENA
ABAGNALE MARTINO MAURIZIO
CON MELITO
SIMONE ABBATE
ANTONELLO ACUNZO
FRANCESCA ANDRONE
ELISABETTA AUCCHIO
ALESSIO BARBATO
GAETANO BARRETTA
ARIANNA BOGGIA
EDUARDO BONAVITA
ANGELO CHIANESE
MORENA CINQUE
EMANUELA CINQUE
LUIGI CONSOLEMI
LUIGI DETRETTO
RAFFAELE DEL SOLE
MASSIMO ESPOSITO
ROSA GIORDANO
ALESSIA MORRA
BERNARDO SACCO
SARA SCAMARDELLA
MASSIMILIANO TOZZI (DETTO ESA)
ASIA VALLEFUOCO
LUIGI VITALE
PARTITO DEMOCRATICO
ANGELA GUARINO
RITA ACAMPA
ROSARIA BOCCHETTI
POMPEO
RAFFAELE CAIAZZA
FABIO CAPONE
GIUSEPPE CASO
GIOVANNA CATIGNANI
GRAZIELLA CAIARIELLO DETTA GRAZIA
BRUNA CORRO
RAFFAELLA DI NAPOLI
FABIANA DONADONO
MARIA LUISA ESPOSITO
FRANCESCO FERRARO
ENRICO MAISTO
ALFREDO MARANI DETTO ALFREDO
LUIGIA PALMIERI DETTA GINA
WALTER PEZONE
CHRISTIAN RIZZUTO
MONICA VIGLIONE
UN PATTO PER MELITO
GIOVANNI BOIANO
GIOVANNA CASILLO
GAETANO CIRO DETTO CECERE DETTO O’ PICCIONE
FRANCESCO GAETANO CHIANESE
ENZA DEL ZOPPO
ANTONIA D’EMILIO DETTA TONIA
VINCENZA DI DONATO
CRISTIAN DI VAIO
ANGELO GIAQUINTO
MARIA IAVARONE
ILARIA MAISTO
STEFANO MUSELLA
VITO PALLADINO
STEFANO PELLECCHI
NICOLA POLICARPO
ANNA RANUCCI
TOMMASO RICCIO
MONICA SAVARESE
AMALIA SIMEONE
GIUSEPPE ZANNIELLO
ANTONIETTA ZUNICO
A Testa Alta
VINCENZO COSTA
ROBERTA BARBATO
GIUSEPPINA CAMPOLUONGO detta GIUSY
VINCENZO CANETTI
GIANLUCA CASTALDO
ANTONIO CECERE
ROSALIA CERQUA detta ROSA
LUISA D’AMBROSIO detta LISA
ANGELO DE MARCO
MARTINA DE VITA detta LEPRE
FRANCESCA FALANGA
FABIO GAMBARDELLA detto FABIO
VINCENZO MARANO detto ENZO
MARIANNA MARRONE
GIUSEPPINA OREFICE
ELVIRA PAGANO detta ARILLO
ELISA PELLECCHIA
CESARE PISANI
ANTONIO POMO
GIOVANNA RICCIARDIELLO
GIUSEPPE VERRECCHIA