Elezioni regionali, 8 liste per Cirielli: tutti i candidati del centrodestra

Con le elezioni regionali in Campania ormai alle porte, il centrodestra si presenta con una coalizione ampia e articolata a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. Tra partiti tradizionali, liste civiche e movimenti di settore, i cittadini campani potranno scegliere tra oltre 200 candidati distribuiti nelle cinque province della regione: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Ecco l’elenco completo delle liste e dei candidati, provincia per provincia, così come depositati ufficialmente.

Fratelli d’Italia – Candidati per provincia

NAPOLI

Sangiuliano Gennaro detto Genny, Abbatangelo Ione detta Ione, Acampora Alessia, Ambrosio Antonio, Barbato Raffaele, Bifaro Emanuele Maria, Busco Rosario, Castaldo Biagio, Celentano Annunziata detta Titti, Cirillo Marianna, De Martino Gianluigi, Fele Palmira detta Ira, Ferraro Carmine, Guarino Adamo detto Adamo, Ianniciello Massimo, Marino Francesca, Mocerino Arianna detta Arianna, Moschetti Maurizio, Nonno Marco, Panico Giovanni, Piscacane Raffaele Maria, Reginelli Aristide, Riggi Michele detto Michele, Romano Leonilde detta Lea, Savoia Aniello detto Nello, Turco Maddalena detta Marilena, Vastola Vincenzo

AVELLINO

Guarino Michela, Mazzariello Francesco detto Franco, Tordiglione Sonia, Zecchino Ettore

BENEVENTO

Clemente Annalisa, Ferraro Mario

CASERTA

Di Maio Rosa, Pagano Nazaro detto Rany, Sara Petella, Pignetti Raffaella detta Raffaella, Roma Luigi, Santangelo Vincenzo, Scala Errico Maria Michele, Stellato Agostino detto Steve

SALERNO

Carpentieri Nunzio, Della Monica Annalisa, Fabbricatore Giuseppe detto Peppe, Gagliano Salvatore, Gioiella Aniello, Leone Fiordelisa, Nicastro Maria Gabriella detta Mellone, Sica Ernesto, Ugliano Daniela

Forza Italia – Candidati per provincia

NAPOLI

Grillo Guido, Cammisa Francesco, Carandente Rosalba Aurora, Cascone Francesco detto Franco, De Rosa Rosaria, Di Paolo Gennaro, Di Fenza Pasquale, Esposito Gabriele detto Gabriele, Esposito Maria detta Maria, Esposito Torquato detto Torquato, Guangi Salvatore detto Guanci, Guarino Giuseppe detto Pino, Guerra Giusiana, Lago Martina, La Maria Simona detta Simona, Librandi Gianfranco detto Librandi detto Gian, Miranda Marica detta Marica, Nappi Concetta Immacolata detta Imma, Panico Assunta detta Susy, Pelliccia Massimo detto Massimo, Renzi Luigi, Ricci Barbara, Tafuri Domenico, Tammaro Barbara, Tarantino Ivana detta Ivi, Pirozzi Giovanni, Alfano Rita

AVELLINO

Nargi Laura, Petitto Livio, Panebianco Selenia, Di Pietro Fabio

BENEVENTO

De Sisto Ornella, Errico Fernando

CASERTA

Consoli Pietro, Abbate Filippo, De Cristofaro Orlando detto Orlando, De Rosa Rosetta, Forte Amelia, Parente Angela, Zannini Giovanni, Laudadio Cesaro Barbara detta Cesaro

SALERNO

Aliberti Rosaria, Celano Roberto, Ciccone Romano detto Lello, Gallo Valeria, Lanzetta Tonia, Quaglia Angelo, Sessa Pietro, Spera Anna detta Annalisa, Zuottolo Carmela

Cirielli Presidente – Candidati per provincia

NAPOLI

Mazzarese Fardella Mungivera Claudio, Abagnale Anna, Abagnale Luigi, Ambrosio Concetta, Boccarusso Pasquale detto Ciro, Cardamuro Raffaele, Cirillo Teresa, De Paulis Michele, Di Biase Anna, Di Capua Catello detto Lello, Di Giovanni Carmela detta Carmen, D’Esposito Laura, Liguori Gian Luca, Iovino Francesco, La Pietra Michele, Mallardo Francesco, Maresca Vincenza, Massa Marco, Montiglia Ivana, Muscarà Maria detta Marì, Orabona Anna, Pagano Giovanni, Romano Maria Fiammetta, Sifo Sabrina, Tambaro Giuliana, Vetrano Michelina Giuseppina detta Michela, Pisani Angelo detto Avv. Pisani

AVELLINO

Festa Gianluca, Buonanno Gabriele, Spiezia Monica, Tomasetta Jessica

BENEVENTO

Boccalone Nicola, Rosella Lucia

CASERTA

Tamburro Giuseppe, Angelone Dina, Bartoli Massimo detto Macci, D’Ambrosio Ferdinando detto Nando, Mauriello Elisabetta, Orlando Maria, Pagano Giuseppe, Raucci Carlo

SALERNO

Cammarano Caterina, De Martino Giuseppe, Federico Maria, Forni Luca, Miraldi Luca, Odierna Sebastiano, Pizzarelli Marta, Scamiati Antonio, Schillaci Franza Alessandro

Pensionati e Consumatori – Candidati per provincia

NAPOLI

Pergamo Luigi, Morinelli Mariassunta, Cirillo Emanuela, Aliberti Annunziata, Plaitano Francesco, Basile Nicola, Testa Maria, Capuano Vincenzo, Marianantoni Zelinda, Bilotti Barbara, Visco Angelica, Fiore Antonio, Buonocore Daniele, Buonocore Senia, Di Ninno Antonio, Galota Irene, Mastroberti Raffaele, Timofeyena Natalia, Milazzo Antonino, Fiore Luca, Pacilio Felicia, Zona Daniele

AVELLINO

Basile Nicola, De Luca Giuseppe, Morinelli Mariassunta, Cirillo Emanuela

BENEVENTO

De Luca Giuseppe, Morinelli Mariassunta

CASERTA

Pergamo Luigi, Pacilio Felicia, Zona Daniele, Cruciani Mauro, Testa Maria, Casciano Francesco, Piccirillo Ginevra

SALERNO

Pergamo Luigi, Plaitano Francesco, Aliberti Annunziata, Capuano Vincenzo, Piccirillo Ginevra, Casciano Francesco, Testa Maria, Gala Rosa, Cirillo Emanuela

UDC – Candidati per provincia

NAPOLI

Caccavale Rosa, Montoro Alberto, Orlando Luca, Musto Giovanni, Stravino Valerio Alfonso, Chiarolanza Giuseppe, D’Ausilio Rosaria, Orlando Ciro, Porcelli Mario Francesco, Pepe Filomena, Spina Adriano, Cerelli Giampiero, Abbate Trovato Michelangelo, Pianese Andrea, Battiloro Michele, Salvatore Pasqualino, Cuomo Andreina, Esposito Martina, Cimmino Irene, Irto Alessia, Cinquegrana Chiara, Abbate Francesco, Purgante Antonio, La Marca Lucia, Gargiulo Antonio, Suciu Maria, Ugon Leandro

AVELLINO

Candella Antonio, Mignola Anna, Guariglia Vincenzo, Losco Anna

BENEVENTO

Savinelli Maria, D’Agostino Lino

CASERTA

Stravino Valerio Alfonso, Ascione Rosalia, Musto Giovanni, Meliande Rocchina Cristina, Gatola Arnaldo, Benenati Francesca, Cinquegrana Chiara, Lattarulo Ottaviano Salvatore

SALERNO

Crescenzo Giuseppina, Capri Pierpaolo, Arcari Adriana, Polucci Pamela, Marsicano Maria Teresa, Di Filippo Giuseppe detto Pino, Lambiase Roberto, Merola Salvatore

Lega – Candidati per provincia

NAPOLI

Di Maggio Daniela, Rescigno Carmela, Cinque Gennaro, Di Maiolo Felice, Allocca Filomena detta Francesca, Bove Antonio, Campana Ciro, Carrino Andrea, Cascone Antonella, De Martino Mariano, Del Deo Francesco, Esposito Nicholas detto Nico, Esposito Alaia Raffaella detta Alaia, Fiume Maria Giovanna detta Varriale, Iadonisi Mario detto Mario, Lusco Augusta, Marciano Giuseppina, Perna Viviana, Piccolo Grazia, Rostan Michela detta Mica, Ruocco Vincenzo, Serra Alfredo Maria, Strazzullo Pasquale detto Lino, Strazzullo Ilaria detta Forza, Vaccaro Sergio, Vaiano Antonio, Nappi Severino

AVELLINO

Morano Sabino, Galasso Maria Sabina, Caporaso Linda, Rauseo Franco

BENEVENTO

Barone Luigi, Ciarlo Teresa

CASERTA

Bisceglia Augusto, Del Rosso Maurizio, Grimaldi Massimo, Nugnes Daniela, Nicoletti Teresa, Piccerillo Antonella, Piscitelli Alfonso, Salzillo Pasquale

SALERNO

Tommasetti Aurelio detto Tom, Belfiore Rosalba, Bianchini Felicia, Farina Colomba, Mignoli Federica, Minella Mimì detto Mimmo, Ricca Giovanni Emanuele detto Johnny, Santoro Dante, Vuolo Lucia

Noi Moderati – Candidati per provincia

NAPOLI

Guarino Riccardo, Sessa Olga, Chiantese Giuseppe, Acciarino Ida, Adolescente Americo, Allocca Gaetano, Anastasio Tommaso, Caiafa Stefania, Capozzi Katia, Cassese Felice, Daniele Gianluca, Esposito Maria Luisa, Formicola Antonella, Massa Carmine, Mauro Paola, Mele Clelia, Mollo Felice, Onorato Umberto, Papaccio Napoletano Andrea, Pastore Alessandro, Petrone Maria Luisa, Stanislao Diana, Varlese Roberta, Basile Vincenza, Caputo Lucia, Trosels Alessandro detto Troseli, De Cesare Giuseppe

AVELLINO

Lamberti Filomena, Menna Domenico, Ferrara Federica, Rozza Pietropaolo

BENEVENTO

Mauro Alessandro, Polese Laura

CASERTA

Cobianchi Luigi, Di Martino Antonio, Di Vico Ornella, Garofalo Antonella, Lettieri Antonella, Paolino Francesco, Virgilio Giosy, Tavoletta Vincenzo

SALERNO

Lamberti Filomena, Forlenza Alfonso, Del Sorbo Giuseppe, Ferrentino Gerardo, Sansone Filippo, Basso Maurizio, D’Aiutolo Giuseppe, Sacco Mammola, Voto Marilena

Democrazia Cristiana con Rotondi – Candidati per provincia

NAPOLI

Errico Serena, D’alterio Alessandro Eros, Alviti Giuseppe, Arena Ornella, Biondo Daniele, Bocchetti Mario, Capasso Massimo, Cesarini Davide, Coppola Massimo, Errico Giulio, Formisano Pamela, Gallo Raffaele, Garofalo Anna, Marcocci Giancarlo, Montaperto Emiliana, Nappi Luigi, Perna Monica, Romano Simone, Sigismondo Maria Angela, Stiscia Paola, Romeo Annamaria, Tedesco Daniela, Veltri Luciano Andrea, Picillo Simone, Repole Giuseppe

AVELLINO

La Stella Oreste Pietro Nicola, Saveriano Maria Stella, Cestone Giuseppe, Formisano Pamela

BENEVENTO

Caccese Rosa, Cesa Massimo

CASERTA

D’Angelo Domenico, D’Elena Domenico, Di Cesare Rosa, Capasso Maria Giuseppina, Della Rocca Umberto, Striano Clementina, Rienzo Rosanna, Oropallo Rinaldo

SALERNO

Attanasio Anna, Ciccariello Gianfranco, Fontana Maria Assunta, Longobardi Alvaro, Maione Salvatore, Petillo Giovanni, Ricco Francesco, Schiavo Grazia, Siena Antonio