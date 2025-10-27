Elezioni regionali, 8 liste per Cirielli: tutti i candidati del centrodestra

Con le elezioni regionali in Campania ormai alle porte, il centrodestra si presenta con una coalizione ampia e articolata a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. Tra partiti tradizionali, liste civiche e movimenti di settore, i cittadini campani potranno scegliere tra oltre 200 candidati distribuiti nelle cinque province della regione: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Ecco l’elenco completo delle liste e dei candidati, provincia per provincia, così come depositati ufficialmente.
Fratelli d’Italia – Candidati per provincia
NAPOLI
Sangiuliano Gennaro detto Genny, Abbatangelo Ione detta Ione, Acampora Alessia, Ambrosio Antonio, Barbato Raffaele, Bifaro Emanuele Maria, Busco Rosario, Castaldo Biagio, Celentano Annunziata detta Titti, Cirillo Marianna, De Martino Gianluigi, Fele Palmira detta Ira, Ferraro Carmine, Guarino Adamo detto Adamo, Ianniciello Massimo, Marino Francesca, Mocerino Arianna detta Arianna, Moschetti Maurizio, Nonno Marco, Panico Giovanni, Piscacane Raffaele Maria, Reginelli Aristide, Riggi Michele detto Michele, Romano Leonilde detta Lea, Savoia Aniello detto Nello, Turco Maddalena detta Marilena, Vastola Vincenzo
AVELLINO
Guarino Michela, Mazzariello Francesco detto Franco, Tordiglione Sonia, Zecchino Ettore
BENEVENTO
Clemente Annalisa, Ferraro Mario
CASERTA
Di Maio Rosa, Pagano Nazaro detto Rany, Sara Petella, Pignetti Raffaella detta Raffaella, Roma Luigi, Santangelo Vincenzo, Scala Errico Maria Michele, Stellato Agostino detto Steve
SALERNO
Carpentieri Nunzio, Della Monica Annalisa, Fabbricatore Giuseppe detto Peppe, Gagliano Salvatore, Gioiella Aniello, Leone Fiordelisa, Nicastro Maria Gabriella detta Mellone, Sica Ernesto, Ugliano Daniela
Forza Italia – Candidati per provincia
NAPOLI
Grillo Guido, Cammisa Francesco, Carandente Rosalba Aurora, Cascone Francesco detto Franco, De Rosa Rosaria, Di Paolo Gennaro, Di Fenza Pasquale, Esposito Gabriele detto Gabriele, Esposito Maria detta Maria, Esposito Torquato detto Torquato, Guangi Salvatore detto Guanci, Guarino Giuseppe detto Pino, Guerra Giusiana, Lago Martina, La Maria Simona detta Simona, Librandi Gianfranco detto Librandi detto Gian, Miranda Marica detta Marica, Nappi Concetta Immacolata detta Imma, Panico Assunta detta Susy, Pelliccia Massimo detto Massimo, Renzi Luigi, Ricci Barbara, Tafuri Domenico, Tammaro Barbara, Tarantino Ivana detta Ivi, Pirozzi Giovanni, Alfano Rita
AVELLINO
Nargi Laura, Petitto Livio, Panebianco Selenia, Di Pietro Fabio
BENEVENTO
De Sisto Ornella, Errico Fernando
CASERTA
Consoli Pietro, Abbate Filippo, De Cristofaro Orlando detto Orlando, De Rosa Rosetta, Forte Amelia, Parente Angela, Zannini Giovanni, Laudadio Cesaro Barbara detta Cesaro
SALERNO
Aliberti Rosaria, Celano Roberto, Ciccone Romano detto Lello, Gallo Valeria, Lanzetta Tonia, Quaglia Angelo, Sessa Pietro, Spera Anna detta Annalisa, Zuottolo Carmela
Cirielli Presidente – Candidati per provincia
NAPOLI
Mazzarese Fardella Mungivera Claudio, Abagnale Anna, Abagnale Luigi, Ambrosio Concetta, Boccarusso Pasquale detto Ciro, Cardamuro Raffaele, Cirillo Teresa, De Paulis Michele, Di Biase Anna, Di Capua Catello detto Lello, Di Giovanni Carmela detta Carmen, D’Esposito Laura, Liguori Gian Luca, Iovino Francesco, La Pietra Michele, Mallardo Francesco, Maresca Vincenza, Massa Marco, Montiglia Ivana, Muscarà Maria detta Marì, Orabona Anna, Pagano Giovanni, Romano Maria Fiammetta, Sifo Sabrina, Tambaro Giuliana, Vetrano Michelina Giuseppina detta Michela, Pisani Angelo detto Avv. Pisani
AVELLINO
Festa Gianluca, Buonanno Gabriele, Spiezia Monica, Tomasetta Jessica
BENEVENTO
Boccalone Nicola, Rosella Lucia
CASERTA
Tamburro Giuseppe, Angelone Dina, Bartoli Massimo detto Macci, D’Ambrosio Ferdinando detto Nando, Mauriello Elisabetta, Orlando Maria, Pagano Giuseppe, Raucci Carlo
SALERNO
Cammarano Caterina, De Martino Giuseppe, Federico Maria, Forni Luca, Miraldi Luca, Odierna Sebastiano, Pizzarelli Marta, Scamiati Antonio, Schillaci Franza Alessandro
Pensionati e Consumatori – Candidati per provincia
NAPOLI
Pergamo Luigi, Morinelli Mariassunta, Cirillo Emanuela, Aliberti Annunziata, Plaitano Francesco, Basile Nicola, Testa Maria, Capuano Vincenzo, Marianantoni Zelinda, Bilotti Barbara, Visco Angelica, Fiore Antonio, Buonocore Daniele, Buonocore Senia, Di Ninno Antonio, Galota Irene, Mastroberti Raffaele, Timofeyena Natalia, Milazzo Antonino, Fiore Luca, Pacilio Felicia, Zona Daniele
AVELLINO
Basile Nicola, De Luca Giuseppe, Morinelli Mariassunta, Cirillo Emanuela
BENEVENTO
De Luca Giuseppe, Morinelli Mariassunta
CASERTA
Pergamo Luigi, Pacilio Felicia, Zona Daniele, Cruciani Mauro, Testa Maria, Casciano Francesco, Piccirillo Ginevra
SALERNO
Pergamo Luigi, Plaitano Francesco, Aliberti Annunziata, Capuano Vincenzo, Piccirillo Ginevra, Casciano Francesco, Testa Maria, Gala Rosa, Cirillo Emanuela
UDC – Candidati per provincia
NAPOLI
Caccavale Rosa, Montoro Alberto, Orlando Luca, Musto Giovanni, Stravino Valerio Alfonso, Chiarolanza Giuseppe, D’Ausilio Rosaria, Orlando Ciro, Porcelli Mario Francesco, Pepe Filomena, Spina Adriano, Cerelli Giampiero, Abbate Trovato Michelangelo, Pianese Andrea, Battiloro Michele, Salvatore Pasqualino, Cuomo Andreina, Esposito Martina, Cimmino Irene, Irto Alessia, Cinquegrana Chiara, Abbate Francesco, Purgante Antonio, La Marca Lucia, Gargiulo Antonio, Suciu Maria, Ugon Leandro
AVELLINO
Candella Antonio, Mignola Anna, Guariglia Vincenzo, Losco Anna
BENEVENTO
Savinelli Maria, D’Agostino Lino
CASERTA
Stravino Valerio Alfonso, Ascione Rosalia, Musto Giovanni, Meliande Rocchina Cristina, Gatola Arnaldo, Benenati Francesca, Cinquegrana Chiara, Lattarulo Ottaviano Salvatore
SALERNO
Crescenzo Giuseppina, Capri Pierpaolo, Arcari Adriana, Polucci Pamela, Marsicano Maria Teresa, Di Filippo Giuseppe detto Pino, Lambiase Roberto, Merola Salvatore
Lega – Candidati per provincia
NAPOLI
Di Maggio Daniela, Rescigno Carmela, Cinque Gennaro, Di Maiolo Felice, Allocca Filomena detta Francesca, Bove Antonio, Campana Ciro, Carrino Andrea, Cascone Antonella, De Martino Mariano, Del Deo Francesco, Esposito Nicholas detto Nico, Esposito Alaia Raffaella detta Alaia, Fiume Maria Giovanna detta Varriale, Iadonisi Mario detto Mario, Lusco Augusta, Marciano Giuseppina, Perna Viviana, Piccolo Grazia, Rostan Michela detta Mica, Ruocco Vincenzo, Serra Alfredo Maria, Strazzullo Pasquale detto Lino, Strazzullo Ilaria detta Forza, Vaccaro Sergio, Vaiano Antonio, Nappi Severino
AVELLINO
Morano Sabino, Galasso Maria Sabina, Caporaso Linda, Rauseo Franco
BENEVENTO
Barone Luigi, Ciarlo Teresa
CASERTA
Bisceglia Augusto, Del Rosso Maurizio, Grimaldi Massimo, Nugnes Daniela, Nicoletti Teresa, Piccerillo Antonella, Piscitelli Alfonso, Salzillo Pasquale
SALERNO
Tommasetti Aurelio detto Tom, Belfiore Rosalba, Bianchini Felicia, Farina Colomba, Mignoli Federica, Minella Mimì detto Mimmo, Ricca Giovanni Emanuele detto Johnny, Santoro Dante, Vuolo Lucia
Noi Moderati – Candidati per provincia
NAPOLI
Guarino Riccardo, Sessa Olga, Chiantese Giuseppe, Acciarino Ida, Adolescente Americo, Allocca Gaetano, Anastasio Tommaso, Caiafa Stefania, Capozzi Katia, Cassese Felice, Daniele Gianluca, Esposito Maria Luisa, Formicola Antonella, Massa Carmine, Mauro Paola, Mele Clelia, Mollo Felice, Onorato Umberto, Papaccio Napoletano Andrea, Pastore Alessandro, Petrone Maria Luisa, Stanislao Diana, Varlese Roberta, Basile Vincenza, Caputo Lucia, Trosels Alessandro detto Troseli, De Cesare Giuseppe
AVELLINO
Lamberti Filomena, Menna Domenico, Ferrara Federica, Rozza Pietropaolo
BENEVENTO
Mauro Alessandro, Polese Laura
CASERTA
Cobianchi Luigi, Di Martino Antonio, Di Vico Ornella, Garofalo Antonella, Lettieri Antonella, Paolino Francesco, Virgilio Giosy, Tavoletta Vincenzo
SALERNO
Lamberti Filomena, Forlenza Alfonso, Del Sorbo Giuseppe, Ferrentino Gerardo, Sansone Filippo, Basso Maurizio, D’Aiutolo Giuseppe, Sacco Mammola, Voto Marilena
Democrazia Cristiana con Rotondi – Candidati per provincia
NAPOLI
Errico Serena, D’alterio Alessandro Eros, Alviti Giuseppe, Arena Ornella, Biondo Daniele, Bocchetti Mario, Capasso Massimo, Cesarini Davide, Coppola Massimo, Errico Giulio, Formisano Pamela, Gallo Raffaele, Garofalo Anna, Marcocci Giancarlo, Montaperto Emiliana, Nappi Luigi, Perna Monica, Romano Simone, Sigismondo Maria Angela, Stiscia Paola, Romeo Annamaria, Tedesco Daniela, Veltri Luciano Andrea, Picillo Simone, Repole Giuseppe
AVELLINO
La Stella Oreste Pietro Nicola, Saveriano Maria Stella, Cestone Giuseppe, Formisano Pamela
BENEVENTO
Caccese Rosa, Cesa Massimo
CASERTA
D’Angelo Domenico, D’Elena Domenico, Di Cesare Rosa, Capasso Maria Giuseppina, Della Rocca Umberto, Striano Clementina, Rienzo Rosanna, Oropallo Rinaldo
SALERNO
Attanasio Anna, Ciccariello Gianfranco, Fontana Maria Assunta, Longobardi Alvaro, Maione Salvatore, Petillo Giovanni, Ricco Francesco, Schiavo Grazia, Siena Antonio