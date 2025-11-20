PUBBLICITÀ
Elezioni regionali, a Napoli molte scuole chiuse per una settimana

Chiusura dalla durata record per le scuole partenopee in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Se nella giornata di giovedì le lezioni saranno garantite solo fino all’ora di pranzo, dal pomeriggio scatterà uno stop che, di fatto, assomiglia a una piccola “vacanza autunnale”.

Molti istituti scolastici, infatti, riapriranno soltanto il 26 novembre, mentre altri torneranno operativi il 27, rendendo così la sospensione delle attività didattiche di un’intera settimana per gli alunni delle scuole sedi di seggio. Una situazione che, come di consueto, avrà ripercussioni soprattutto sulle famiglie con bambini più piccoli, costrette a organizzarsi tra lavoro e gestione domestica.

A chiarire tempi e modalità è il calendario delle disinfestazioni predisposto dall’Asl Napoli 1. L’intervento di pulizia e sanificazione dei locali scolastici, necessario dopo l’utilizzo degli spazi come seggi elettorali, si terrà tra il 25 e il 26 novembre in tutte le dieci municipalità del capoluogo. La riapertura dei plessi è quindi fissata per il giorno successivo all’operazione di bonifica.

 

 

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

