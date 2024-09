Ancora una tragedia a Formia, Emanuele perde la vita a soli 17 anni

PUBBLICITÀ

Nel giro di pochi giorni, il Città di Formia vive un’altra immensa tragedia. Dopo la morte di Luca Di Russo di pochi giorni fa, il club ha annunciato con strazio la scomparsa di un altro giovane, Emanuele Di Rienzo.

“Ci lascia senza parole la drammatica notizia della morte del nostro giovane tesserato Emanuele Di Rienzo. Frastornati, con commozione e infinito affetto ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao Manu, lasci un vuoto enorme”, scrive la società.

Nel comunicato del Città di Formia si legge ancora: “I funerali si terranno domani 3 settembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di S. Antonio da Padova di Campomaggiore – SS Cosma e Damiano. L’Open Day di oggi è annullato e le attività del settore giovanile sospese per i prossimi giorni. Anche i nostri canali social osserveranno un periodo di silenzio: ci fermiamo a pregare, a riflettere”.

[DAL NOSTRO ARCHIVIO] – Un nuovo lutto, quindi, sconvolge Formia e il Città di Formia. Appena cinque giorni fa moriva, dopo un incidente lungo la via Appia, il 28enne Luca Di Russo. Il giovane, figlio di Mario Di Russo, ex dirigente del Città di Formia, è rimasto vittima di uno scontro con un furgone mentre era in sella al proprio scooter. Il sinistro è avvenuto sull’Appia.

Luca Di Russo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni si sono poi aggravate fino al decesso.

Il messaggio del Città di Formia: “Ci lascia sgomenti la notizia della morte di Luca, figlio dell’ex dirigente biancazzurro Mario Di Russo per anni punto di riferimento del settore giovanile formiano. Le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto coinvolto sono risultate fatali, rendendo vana la sua lotta. Ciao Luca”.

