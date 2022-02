Tragico incidente a Giugliano, il giovane Emanuele travolto e ucciso sulla Circumvallazione

Si chiama Emanuele Manna il ragazzo che, nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita dopo un incidente sulla Circumvallazione esterna. Il giovane, per cause ancora da accertare, sarebbe sceso dall’auto dopo uno scontro per poi essere falciato dalle auto che percorrevano la carreggiata. Il dramma si è consumato all’altezza dello store Gloria, nel tratto che porta a Lago Patria. Per Emanuele non c’è stato niente da fare: quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il ragazzo era già deceduto.

Le dediche per ricordare Emanuele: “Nonno Ciro ti accoglierà”

Sui social sono arrivate già diverse dediche per ricordare Emanuele, tra cui quella dello zio. “La tua scomparsa prematura ci ha profondamente addolorati – si legge sul post Facebook – Il nonno Ciro ti accoglierà tra le sua braccia. Riposa in pace nipotino”.

E ancora: “Ci siamo conosciuti che eravamo davvero piccoli, ci siamo voluti bene dal primo istante, solo che crescendo, ognuno di noi ha percorso strade diverse e ci siamo persi un po’. Ma sappi che non ci hai lasciati: ci hai solo preceduti. Non ci hai abbandonati: sei solo andato avanti su una strada che prima o poi percorreremo tutti. Un giorno ci incontreremo di nuovo e allora ci abbracceremo e insieme torneremo a sorridere”.