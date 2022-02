Lunedì di terrore a Giugliano, fuoco e fiamme sulla Circumvallazione

Lunedi di paura questa mattina sulla Circumvallazione estera a Giugliano, poco prima delle 8 di questa mattina un autobus ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, all’altezza di Ponte Riccio a Giugliano. Le fiamme hanno velocemente a volto e divorato il mezzo. A quanto pare non ci sarebbero persone coinvolte. In base alle prime ricostruzioni, pare che il veicolo abbia preso fuoco in marcia. Fumo nero visibile da chilometri di distanza. Traffico paralizzato nella tratta immediatamente precedente. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. La colonna di fumo nero sprigionata dall’incendio è visibile a chilometri di distanza.

– I Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti sull’asse mediano da Lago Patria verso Giugliano, in provincia di Napoli, per un autobus turistico andato in fiamme. L’autobus era vuoto e non ci sono feriti. I Vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento. Il traffico nella zona ha subito gravi ripercussioni.