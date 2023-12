Emergenza Campi Flegrei, approvato il piano straordinario sul rischio sismico: cosa prevede la legge

PUBBLICITÀ

È stato ufficialmente approvato il Piano di Comunicazione alla popolazione per affrontare il rischio sismico nei Campi Flegrei, come richiesto dal decreto legge 140 del 12 ottobre. Questo decreto, ora convertito in legge, stabilisce “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei“.

La Regione Campania ha coordinato le attività in stretta collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Si è posto l’impegno nella delineazione di un piano che mirasse ad informare la popolazione sui rischi connessi al territorio. Queste iniziative includono incontri periodici con la popolazione, iniziative nelle scuole e un coinvolgimento attivo del Volontariato della protezione civile.

PUBBLICITÀ

Le novità sull’emergenza dei Campi Flegrei e la creazione di un’App

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un’app dedicata al servizio del cittadino. Essa fornirà informazioni cruciali sulla sicurezza e istruzioni su come reagire in caso di emergenza. La comunicazione sarà attentamente gestita per assicurare la comprensione del pubblico sui rischi e sulla pianificazione. La segnaletica della protezione civile sarà installata sul territorio, con attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità.

Il piano straordinario relativo ai Campi Flegrei, finanziato con 55 milioni di euro fino al 2025, si articola in cinque punti chiave. Questi includono uno studio di microzonizzazione sismica di livello tre, un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata e pubblica, nonché un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

È stata posta particolare attenzione alla comunicazione, con un piano coordinato dalla Regione Campania per rafforzare le iniziative nella “zona rossa”. Il coinvolgimento attivo del volontariato e specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità sono parte integrante del quadro strategico. Procedure operative e esercitazioni sono previste per affrontare un’eventuale emergenza.

In questo modo, la regione si impegna a creare una comunicazione istituzionale scientifica e competente, avvalendosi di centri di competenza come Ingv-Ov, Cnr-Igag, Cnr-Irea, Eucentre, Reluis e Plinivs-Lupt. Il coinvolgimento proattivo dei Comuni, sia nella zona rossa che oltre, è parte integrante della strategia per garantire una partecipazione ampia e consapevole e prevenire la gestione di eventuali pericoli per il rischio legato ai Campi Flegrei.