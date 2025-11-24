PUBBLICITÀ
Emergenza rapine sull'Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti "caldi"

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Emergenza rapine sull'Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti caldi
Emergenza rapine sull'Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti caldi
Sono in corso servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano” e sulle principali arterie di collegamento ad esso.

L’operazione, che rientra nell’impegno continuo e capillare della Polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei Commissariati di Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca, Afragola e Scampia.

Le pattuglie, dislocate in maniera strategica lungo le tratte maggiormente esposte al rischio di reati predatori, hanno effettuato controlli mirati e monitoraggi costanti dei flussi veicolari, assicurando una presenza visibile e tempestiva sul territorio.

La Polizia di Stato conferma così la propria azione quotidiana e continua per la tutela dei cittadini, rafforzando gli interventi di prevenzione e contrasto alla criminalità e rispondendo con determinazione alle esigenze di sicurezza della collettività.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

