La febbre alta, il ricovero e la morte improvvisa: Emma Di Carlantonio muore a due anni e mezzo

Lutto per la scomparsa della piccola Emma Di Carlantonio, di soli due anni e mezzo. San Benedetto è stata svegliata da una notizia tremenda. Emma Di Carlantonio, una bimba di soli due anni e mezzo è morta al Salesi di Ancona dove ieri a mezzanotte la mamma l’aveva portata preoccupata per la febbre molto alta della piccola.La brutta notizia si è subito diffusa in Riviera dove la famiglia della mamma Sofia Paolini (Prichiò) è molto conosciuta e ha lasciato nella disperazione parenti e amici. I genitori vogliono capire cosa sia successo, perché le condizioni di salute della bambina siano precipitate in poche ore e a dare una prima risposta sarà l’autopsia che potrebbe essere effettuata già nelle prossime ore.

Ma da una prima diagnosi potrebbe essersi trattato una leucemia fulminante o un’infezione improvvisa. La piccola, che a inizio febbraio era risultata positiva al Covid, era stata portata dai familiari attorno alle 20 di ieri all’ospedale pediatrico dorico con una febbre altissima. La bimba stava malissimo e le sue condizioni sono presto peggiorate, tanto che i medici dopo una serie di accertamenti l’hanno portata in rianimazione e intubata. La piccola è però andata in arresto cardiaco ed è morta nella notte.

“Amore mio grande te ne sei andata – scrive sui social la madre, in un post struggente -. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu.Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre”.

Appresa la notizia, i colleghi della mamma Sofia Paolini, del supermercato Conad di San Benedetto, esprimono il loro cordoglio ai famigliari: “Che il ricordo di te possa ispirare in tutti noi amore, spontaneità e purezza”.

Tra le possibili ipotesi della morte un’infezione o una leucemia fulminante. Ma sarà l’autopsia fissata per oggi e richiesta dagli stessi genitori a chiarire le cause del decesso. La piccola era giunta al Pronto Soccorso dell’ “ospedaletto” giovedì sera poco prima delle 20. Le sue condizioni cliniche erano apparse subito gravissime ai sanitari dell’ospedale: aveva febbre alta, ma era vigile e lievemente rallentata nella risposta verbale e “tendenzialmente sonnolenta” con “tampone molecolare negativo” si legge nella nota diffusa dalla direzione generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Subito è stato disposto il ricovero presso il reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Salesi, ma attorno all’1:30 della notte la bambina ha avuto un arresto cardio-circolatorio.

Rianimata, il suo cuore ha ripreso a battere fino alle 3 di mattina quando ha avuto un “secondo episodio di arresto cardio-circolatorio” per il quale si sono rese nuovamente necessarie le “manovre rianimatorie” che si sono protratte “per 50 minuti senza ripresa del battito cardiaco”. Alle 4,15 i sanitari hanno constatato il decesso della piccola paziente.