E’ tornato Enzo Barone, dopo 3 anni il nuovo album ‘Deciso’: 14 canzoni e duetti d’eccezione

E’ tornato dopo 3 anni di assenza con un nuovo disco, 14 tracce nuovissime con duetti d’eccezione. Enzo Barone con l’album ‘Deciso’ torna sulla scena neomelodica napoletana. Vincenzo Martire, in arte Enzo Barone, nasce a Gragnano in provincia di Napoli il 21.10.1991. Debutta con un primo disco a soli 8 anni cantando canzoni neomelodiche fino ai 16 anni quando decide di cambiare stile e location e si trasferisce sull’isola di Capri dove inventa un live classico napoletano con musica da taverna e canta in uno dei locali storici e più rinomati dell’isola: la “Taverna Anema e core”. Al contempo si esibisce anche presso il più noto ristorante caprese, “Paolino”, con la “posteggia”. Si esibisce per tanti personaggi dello spettacolo e dello sport.

Ma la sua passione per il neomelodico è più forte di ogni cosa e all’età di 17 anni riprende il genere neomelodico con il disco “Zero ostacoli”. Tra i brani uno lascia il segno: “Scinne te vengo a piglià”.

Decide allora di lasciare l’isola e ritornare nella sua Napoli dove è radicato da allora.

Tante apparizioni per tv locali ma anche una apparizione a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. Negli ultimi anni si è affermato con milioni di ascolti su tutte le piattaforme musicali ed è entrato nel cuore di tanti bambini con pezzi di tendenza su Tiktok utilizzati milioni di volte come ad esempio “Quello che volevi” (3,3 milioni), “Si se ne accorge e chisto ammore” (5,8 milioni), tormentone internazionale che gli ha permesso di essere invitato come ospite a Canale 5 nell’ultima serata di ‘Felicissima sera’ di Pio e Amedeo.

Subito dopo sbanca con il brano “Nun voglio sapè niente” ( 7.4 milioni ). Ritmo usato e mimato da milioni di utenti su tiktok cantato in tutta Italia in tanti famosi locali anche remixato.

Ad aprile è uscito il suo nuovo disco dopo 3 anni di assenza per i costanti impegni lavorativi con la sua produzione Mg Production, con la quale ha lavorato giorno e notte per la preparazione del disco. All’interno del disco ‘Deciso’ c’è un grande duetto con un’altra artista napoletana, Giusy Attanasio in ‘Che voglia pazza’, anche lei ormai all’apice del successo già da anni e molto richiesta. C’è anche un duetto con Gianni Celeste in ‘Vo sulo a me’. Prodotto e distribuito Dalla Mg Production, 14 tracce Da non perdere nemmeno Una.