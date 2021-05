I Carabinieri della Stazione Varcaturo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 35enne senza fissa dimora di origini gambiane. E’ ritenuto gravemente indiziato di 3 rapine commesse ai danni di una prostituta albanese in 3 diversi giorni (28 luglio e 2 agosto 2020, 21 gennaio 2021). Pertanto alla donna aveva sottratto la borsa sotto la minaccia di un coltello. I carabinieri stanno vagliando altri episodi analoghi per i quali, negli ultimi mesi, sono arrivate numerose segnalazioni. Dunque l’uomo tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Tribunale Penale di Napoli, in composizione collegiale, lo ha assolto, per insufficienza di prove, dall’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. E’ questa la sentenza emessa oggi nei confronti di un imprenditore edile, originario della provincia di Caserta, E. S. di 55 anni, seduto sul banco degli imputati e difeso in questo procedimento dall’avvocato Massimo Viscusi.

A distanza di 4 anni dai fatti contestati è stata messa la parola fine a tutta la vicenda, che ha dell’incredibile, nata in seguito alla denuncia di una donna, una lucciola, di origine Ucraina, per una sorta di “gelosia”, vero “movente” della denuncia, per aver visto venire meno un futuro con l’uomo (sposato) ed aveva così deciso di ribellarsi in quanto, secondo la sua versione, era costretta a dare dei soldi a quello che si era presentato come il suo protettore e a praticare sesso presso uno degli appartamenti dell’uomo, al centro di Napoli.