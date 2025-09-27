PUBBLICITÀ

Era all’esterno della Stazione Centrale di Napoli quando ha visto la Polfer, ed è fuggito verso l’antistante piazza Garibaldi.

Era ricercato da 10 anni per traffico di droga, inseguito e arrestato davanti la Stazione Centrale a Napoli

Una mossa che, però, non poteva non attirare l’attenzione. E, una volta bloccato, gli agenti hanno scoperto anche il motivo: era ricercato da ben 10 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti e di un ordine di cattura per evasione. In manette un 33enne pregiudicato albanese, arrestato giovedì nel corso del servizio straordinario “Strade Sicure”.

L’uomo, classe 1992, si trovava nei pressi dello scalo ferroviario napoletano, da solo. Non è chiaro se fosse lì con l’intenzione di prendere un treno o se, semplicemente, avesse trovato rifugio nei paraggi. Probabilmente, però, non si aspettava di imbattersi nei poliziotti e così, quando li ha visti arrivare, è stato praticamente lui con il suo tentativo di fuga ad attirare la loro attenzione. E’ stato inseguito prima che riuscisse a dileguarsi nei vicoli alle spalle della stazione.

Raggiunto e fermato poco dopo, è stato identificato. Dal controllo sono emersi i suoi precedenti e, soprattutto, l’ordine di carcerazione e quello di cattura che pendevano sulla sua testa. Il 33enne è stato arrestato.