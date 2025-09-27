PUBBLICITÀ
Era ricercato da 10 anni per traffico di droga, inseguito e arrestato davanti la Stazione Centrale a Napoli

Di Nicola Avolio
Era all’esterno della Stazione Centrale di Napoli quando ha visto la Polfer, ed è fuggito verso l’antistante piazza Garibaldi.

Una mossa che, però, non poteva non attirare l’attenzione. E, una volta bloccato, gli agenti hanno scoperto anche il motivo: era ricercato da ben 10 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti e di un ordine di cattura per evasione. In manette un 33enne pregiudicato albanese, arrestato giovedì nel corso del servizio straordinario “Strade Sicure”.

L’uomo, classe 1992, si trovava nei pressi dello scalo ferroviario napoletano, da solo. Non è chiaro se fosse lì con l’intenzione di prendere un treno o se, semplicemente, avesse trovato rifugio nei paraggi. Probabilmente, però, non si aspettava di imbattersi nei poliziotti e così, quando li ha visti arrivare, è stato praticamente lui con il suo tentativo di fuga ad attirare la loro attenzione. E’ stato inseguito prima che riuscisse a dileguarsi nei vicoli alle spalle della stazione.

Raggiunto e fermato poco dopo, è stato identificato. Dal controllo sono emersi i suoi precedenti e, soprattutto, l’ordine di carcerazione e quello di cattura che pendevano sulla sua testa. Il 33enne è stato arrestato.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

